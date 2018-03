Rauch: Faymann-Steuern verhindern, Steuerbremse verankern

Sie reden von den Reichen und meinen den Mittelstand und Familien - Belastungsgrenze für Mittelstand und Familien erreicht

Wien (OTS) - "Mit der Steuerbremse setzt die ÖVP ein klares Zeichen gegen Faymann-Steuern und die sozialistische Schuldenpolitik", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Vizekanzler Michael Spindelegger verlangt die Verankerung einer Steuerbremse, um die öffentliche Hand zur Einhaltung einer echten Haushaltsdisziplin zu verpflichten. Dazu soll die steuerliche Belastung durch eine Deckelung der Abgabenquote auf 40 Prozent verringert werden, hält Rauch fest. "Die Sozialisten käuen seit Jahr und Tag die gleichen alten Rezepte wider. Was Faymann will, ist sich am hart erarbeiteten Geld und Eigentum der Österreicherinnen und Österreicher zu bedienen", stellt der ÖVP-Manager klar. "Jedes Mal, wenn die SPÖ den Mund aufmacht, zahlt am Ende der Mittelstand drauf", so Rauch weiter. Die Faymann-Steuern sind der beste Beweis für die Notwendigkeit der von Michael Spindelegger geforderten Steuerbremse. Hannes Rauch stellt klar: "Wir werden nicht müde, zu entlarven, was die Faymann-Steuern für den Einzelnen bedeuten, der sich etwas erarbeitet: Die pure Enteignung, um eine sozialistische Schuldenpolitik zu finanzieren. Denn während die Sozialisten von Umverteilung reden, meinen sie die Besteuerung des Mittelstands". Rauch abschließend: "Ist eine Steuer erst einmal eingeführt, wird sie nicht mehr abgeschafft, sondern nur weiter erhöht. Die ÖVP stellt sich daher strikt gegen die Steuer-Pläne der Sozialisten und will die Verankerung der Steuerbremse."

