Fekter: Steuerbremse entlastet Familien, Wirtschaft und Staat

Verwaltung an kostenorientierte Fiskalpolitik binden - Substanz nicht besteuern, sondern schaffen

Wien (OTS) - "Den monotonen SPÖ-Forderungen nach Steuer- und Abgabenerhöhungen ist eine klare Absage zu erteilen. Österreich liegt mit einer Abgabenbelastung von 44,3 Prozent bereits im europäischen Spitzenfeld", stellt ÖVP-Bundesparteiobmann-Stellvertreterin und Finanzministerin Maria Fekter klar. "Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger und ich haben gemeinsam mit der Steuerbremse ein Konzept entwickelt, das Familien, Wirtschaft und Staat nicht be-, sondern entlastet", betont Fekter. Die von der ÖVP geforderte Steuerbremse soll die Abgabenquote durch gesetzliche Regelungen auf ein Niveau von 40 Prozent absenken und die öffentliche Verwaltung an eine kostenorientierte Fiskalpolitik binden. Die SPÖ zieht es dagegen vor, Eigentum und Vermögen der Österreicherinnen und Österreicher zu besteuern. "Man wird die Republik nicht sanieren, in dem man Substanz besteuert. Im Gegenteil: Man muss Substanz schaffen!", unterstreicht die Finanzministerin. Zu den Besteuerungsplänen der Sozialisten sagt Fekter: "Die ÖVP will Wohlstand für alle. Der SPÖ geht es nur darum, Leistung und Fleiß zu bestrafen". Im Rahmen der Steuerbremse sollen Fehlbeträge zur Erreichung des Defizitzieles über die Ausgabenseite, Struktur- und Verwaltungsreformen erfolgen. "Wir haben einen Budgetpfad, der im Sinne der Menschen in diesem Land eingehalten wird. Ohne Faymann-Steuern und ohne Schulden", so Maria Fekter abschließend. ****

