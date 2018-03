Schennach im syrischen Flüchtlingslager Al Zaatari: "Ein humanitäres wie ökologisches Desaster"

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach (derzeit in Amman) besuchte im Rahmen seiner Vorsitzführung in der Union für das Mittelmeer mit einer Delegation das syrische Flüchtlingslager Al Zaatari in Jordanien. "Für 160.000 Menschen ist dieses Flüchtlingslager in der jordanischen Wüste Endstation in einem Krieg, der ein unglaubliches Ausmaß traumatisierter Menschen, vor allem Frauen und Kinder hinterlässt. Diese Traumatisierung setzt sich jedoch im Flüchtlingslager speziell für junge Frauen fort", sagte Schennach.****

In Al Zaatari ist in den letzten Monaten die fünftgrößte Stadt Jordaniens mit Zelten und Containern erwachsen. 500 Flüchtlinge pro Nacht erreichen das ohnedies zu den wasserärmsten Staaten zählende Wüstenland. "Derzeit werden in Al Zaatri 600.000 Liter Trinkwasser pro Tag benötigt, das in einem Land, in dem Wasser der wertvollste Rohstoff überhaupt ist."

Dies treibt das an sich flüchtlingsfreundliche Jordanien nun an die Grenzen seiner Kapazitäten, sagte Schennach, der auf die Flüchtlingsströme aus Palästina und dem Irak verweist, die alle eine Heimat in Jordanien gefunden haben. "Die medizinische Versorgung dieser Flüchtlingsstadt wird derzeit von Marokko durchgeführt, doch in einem Lager, in dem täglich bis zu 12 Kinder geboren werden und viele verletzte Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet kommen, ist dies absolut unzureichend".

Nach Meinung von BR Schennach wird die Völkergemeinschaft in den nächsten Wochen verstärkte Anstrengungen unternehmen müssen, um in der Flüchtlingsstadt eine entsprechende Infrastruktur zu errichten. "Diese Flüchtlinge werden die nächsten zwei Jahrzehnte in Jordanien leben, daher muss sowohl in die Hygiene, die medizinische Versorgung, die Wasser- und Abwasserversorgung sowie in die Ausbildung der Kinder rasch investiert werden", so Schennach, der davor warnt, dass es sonst innerhalb von Jordanien zu noch größeren Spannungen kommen wird.

"Vor allem muss rasch Hilfe und Schutz für die Mädchen und jungen Frauen ausreichend garantiert werden", betonte Schennach, der gerade diesbezüglich von einer alarmierenden Situation spricht. Seitens der UfM (Union for the Mediterranean) werden ab sofort der Frauenausschuss und der von Schennach geleitete Ausschuss für Energie, Umwelt und Wasser sich speziell der Flüchtlingstragödie in Jordanien annehmen. (Schluss)up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum