EU-AUS: Grenzkontrollen statt Bürgerwehren

Wien (OTS) - In Österreichs Gemeinden werden immer mehr ehrenamtliche Bürgerwehren eingesetzt und bezahlte Sicherheitsdienste beauftragt. Warum? Weil es in Ost-Österreich immer mehr Einbrüche und Diebstähle gibt. Nicht einmal Friedhöfe bleiben von den Dieben verschont. Die Täter kommen meist aus der Ost-EU. (siehe auch die ORF-Dokumentation "Am Schauplatz" vom 4.7.2013; noch bis 10.7.2013 in der ORF-TV-Thek).

Die SPÖ-ÖVP-Regierung streicht in kleinen Gemeinden immer mehr Polizeidienststellen und Planstellen. Die Polizei ist dadurch klarer Weise überfordert. Die Bevölkerung muß in Alarmanlagen und private Waffen investieren, um ihr Haus, ihre Wohnung und ihre Familie zu schützen. Die Angst bleibt trotzdem.

Lösung: 1. Wiedereinführung von Grenzkontrollen in Österreich;

2. Österreichs Soldaten an der österr Staatsgrenze einsetzen, statt in Serbien, Bosnien, Israel, Libanon, Afghanistan und Mali.

Die EU-Austrittspartei macht es möglich.

=> http://www.euaus.at/parteiprogramm/grenzkontrollen/

