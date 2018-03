Benefizfußballturnier für Wiener Frauenhäuser

Spendenscheck von SchulwartInnen-Benefizfußballturnier durch Frauenberger überreicht

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der Personalvertretung der Wiener SchulwartInnen überreichte Stadträtin Sandra Frauenberger eine Spendensumme von 2220 Euro an die Stv. Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser Susanne Deutsch für die Frauen und Kinder in den Wiener Frauenhäusern. Gesammelt wurden die Spenden beim Benefizfußballturnier der Personalvertretung der Wiener SchulwartInnen, dass bereits zum vierten Mal stattfand, wie der Vorsitzende der Personalvertretung Walter Krammer und sein Stellvertreter Karl Schuhäker berichten

"Die SchulwartInnen spenden den Erlös ihres Fußballturniers mittlerweile schon traditionellerweise an die Wiener Frauenhäuser. Diese Kooperation ist sehr erfreulich und zeigt den Stellenwert der Arbeit dieser Einrichtungen. Wien hat ein europaweit vorbildliches Gewaltschutznetz in dem die Wiener Frauenhäuser eine wesentliche Rolle spielen. Sie bieten von Gewalt betroffenen Frauen Schutz und stärken damit Frauen sich aus Gewaltbeziehungen lösen zu können. Die gesellschaftliche Unterstützung im Kampf gegen Gewalt an Frauen ist wichtig und notwendig, daher freuen wir uns sehr über diesen Spendenscheck," so Frauenstadträtin Sandra Frauenberger.

Private Geldspenden kommen unmittelbar den Frauen und Kindern in den Wiener Frauenhäusern zugute. Fast alle Bewohnerinnen sind in einer existentiell sehr prekären Situation. Doch schon mit kleinen Beträgen kann den Frauen weitergeholfen werden. Meist werden Kosten für Möbel, Hausrat und die Anschaffung von Dokumenten, für spezielle Bekleidung, Therapie, Schulbedarf der Kinder, oder auch für Medikamente und vieles mehr aus diesen Spendengeldern finanziert. (Schluss) bea

Bilder in Kürze auf: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Berger

Mediensprecher Stadträtin Sandra Frauenberger

Handy: 0676 8118 81295

a.berger @ wien.gv.at

www.sandra-frauenberger.at