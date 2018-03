Stronach/Markowitz: Dringend notwendige Reformmaßnahmen im Bildungsbereich

Bildungssprecher fordert mehr Sprachbildung und bessere Infrastruktur

Wien (OTS) - "Die Sommerferien an Österreichs Schulen müssen trotz Wahlkampfs für dringende Maßnahmen im Hinblick auf eine Systemeffektivierung des heimischen Bildungswesens genützt werden", fordert Team Stronach Bildungssprecher Stefan Markowitz zum Schulschluss im ganzen Land. Gestützt auf das Grundsatzprogramm des Team Stronach mahnt Markowitz folgende zentralen Punkte ein:

Weitere Förderung der Basisbereiche Lesen, Schreiben und Rechnen. Im Zusammenhang damit weist der Bildungssprecher noch einmal darauf hin, dass rund 30 Prozent der Fünfzehnjährigen diese Grunddisziplinen nur mangelhaft beherrschen. Markowitz über die Folgewirkungen:

"Offizielle Statistiken zeigen, dass in Österreich über 70.000 junge Menschen keine weiterführende Schule besuchen, keine Lehre haben, keinen Job haben, da ihnen die wichtigsten Bildungsgrundlagen fehlen."

Weiterer Ausbau der Infrastruktur im Bildungsbereich. Vor allem, um mehr Platz für die Pädagogen in den Schulen zu schaffen aber auch, um etwa genügend Raum für den mangelhaften Sportunterricht zu schaffen. Weiteres Projekt, so Markowitz: "Gesunde Ernährung soll bereits im Kindergarten beginnen, aber auch an den Schulen müssen in den Kantinen statt der Wurstsemmel gesunde und nachhaltige Speisen angeboten werden."

Weiterer Ausbau der Lehrerbildung. Abgesehen vom dringend reformbedürftigen Lehrerdienstrecht, so Markowitz, das ja ständig vom schwarzen Gewerkschaftschef Fritz Neugebauer torpediert werde, müssten sich die Lehrer - so wie alle anderen Berufsgruppen auch - in ihren Fächern extern weiterbilden.

Weitere Förderung der Maßnahmen zum "Berufsschnuppern". Markowitz:

"Es ist extrem wichtig, den Schülern Perspektiven für den zukünftigen Job zu vermitteln, vor allem was die in Zukunft dringend notwendigen Handwerksberufe betrifft."

