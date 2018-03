ORF SPORT + mit den Highlights der Airpower 2013

Am 8. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 8. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte der Airpower 2013 um 20.15 Uhr und vom Kanu-Weltcup in Spanien um 21.50 Uhr sowie das "Funsport-Magazin" mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.30 Uhr.

Bei perfektem Flugwetter besuchten 300.000 Flugfans den Fliegerhorst Hinterstoisser. Sie sahen bei der Airpower 2013 eine eindrucksvolle Leistungsschau der rot-weiß-roten Luftstreitkräfte, die imposante Staffel der Flying Bulls, die Europapremiere von Felix Baumgartners Red-Bull-Stratos-Druckkapsel und -anzug, die Darbietungen der Kunstflugstaffeln und viele weitere Highlights. ORF eins zeigt die Zusammenfassung am Sonntag, dem 7. Juli, um 16.00 Uhr.

