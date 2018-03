ORF-III-Dokumontag: Emanzipation und Sexualität im Islam

Am 8. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Mit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan (dieses Jahr am 9. Juli) lädt ORF III ab Montag, dem 8. Juli 2013, zum Themenschwerpunkt Islam im Rahmen des Jahresthemenkreises Weltreligionen. Den Auftakt macht ein Dokumontag zum Thema Gleichberechtigung von Frauen und Männern in islamischen Gesellschaften. Der kommende Montag, 15. Juli, wird die Verbindung von Islam und Wirtschaft in den Fokus nehmen.

Provokant klingen die Titel der drei Dokumentarfilme, die diesen Montag zur Ausstrahlung kommen, und sie wollen auch kritisch Stellung beziehen zu Emanzipation und Sexualität in muslimischen Gesellschaften. Um 20.15 Uhr zeigt ORF III "Im Bett mit dem Arabischen Frühling" in deutscher Erstausstrahlung. Frauen spielten eine tragende Rolle in der Revolution, jetzt befinden sie sich an vorderster Front im Kampf zwischen Traditionalismus und Weltlichkeit. Fortwährend kommt es zu sexuellen Übergriffen und Gewalt, während gleichzeitig Tabus und Verbote wieder zunehmen.

Um 21.15 Uhr befasst sich "Im Bazar der Geschlechter" mit der Reglementierung von sexuellen Bedürfnissen im Islam. Neben allen Restriktionen wie Verschleierungspflicht, Geschlechtertrennung oder Sittenpolizei aber gibt es erstaunlicherweise anerkannte Einrichtungen wie die Zeit-Ehe, die von einer Stunde bis 99 Jahre dauern kann. Im heutigen Iran wird sie als legalisierte Form von Prostitution praktiziert, aber auch vermehrt von Paaren als Schlupfloch im System genützt, um unbehelligt in einer Beziehung leben zu können.

Die Dokumentation "Sexbombe auf Arabisch" setzt sich um 22.50 Uhr mit der Vermarktung von Popsängerinnen in der arabischen Welt auseinander. Junge, hübsche Sängerinnen erklimmen die arabischen Charts, doch deren Freizügigkeit sorgt für hitzige Diskussionen. Es gibt inzwischen Gesetze, die Videoclips mit zu viel Haut verbieten. Die Reportage blickt tief in ein zerrissenes Land, wo sich immer mehr Gräben zwischen den unterschiedlichen Weltanschauungen auftun.

Die "Wiener Vorlesungen" beschäftigen sich um 23.40 Uhr allgemein mit der Frage "Wozu Religion? Antworten auf Grundfragen des Lebens". In modernen aufgeklärten Gesellschaften verliert die Religion für die Menschen zunehmend an Bedeutung, so Eugen Drewermann, ehemaliger katholischer Priester, Theologe, Therapeut und Schriftsteller. Im Gespräch mit Hubert Christian Ehalt erklärt der Autor, warum Gott wiederentdeckt werden muss.

