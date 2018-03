Frauenberger ad Stiefkindadoption: Ein weiterer Schritt in richtung Gleichstellung

Wien (OTS) - Die in Wien für Antidiskriminierung zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger freut sich in einer ersten Stellungnahme zur im Nationalrat beschlossenen Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare: "Mit der Stiefkindadoption wurde ein weiterer Stein auf dem Weg zur völligen Gleichstellung aus dem Weg geräumt." Darüber hinaus betont Frauenberger aber auch, dass die absolute Gleichstellung eine Frage des Menschenrechts sei. Frauenberger: "Es gilt daher sowohl die Ehe in reformierter Form für gleichgeschlechtlich Liebende zu öffnen, als auch die Fremdkindadoption gesetzlich zu erlauben." (Schluss)

