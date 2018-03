Eines des größten Familienfeste Europas feiert Geburtstag

Landeshauptmann Wallner gratuliert zu 30 Jahre Schokofest Bludenz

Blludenz (OTS/VLK) - Was vor 30 Jahren noch klein begonnen hat, ist bis heute zu einem der größten Familienfeste Europas herangewachsen. Alljährlich zieht das Bludenzer Schokofest an die 30.000 Besucher aus dem In- und Ausland an. Auch Landeshauptmann Markus Wallner gehörte beim heutigen (Samstag, 6. Juli) 30. Schokofest zu den Gratulanten.

Insgesamt wirke sich das Schokofest sehr positiv auf die Bekanntheit nicht nur der Stadt Bludenz, sondern der Region aus, betonte Wallner. "Vorarlberg ist stolz darauf, seit über 100 Jahren Standort der weltbekannten Schokoladenfabrik zu sein", sagte der Landeshauptmann. In Bludenz werde Milka-Schokolade für ganz Europa produziert. Als wichtiger Arbeitgeber trage das Unternehmen zur Lebensqualität in der Region bei - Wallner: "Das Vertrauen in den Standort ist auch ein schönes Kompliment für die tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort."

