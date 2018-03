LR Mennel gratuliert 84 neuen "Bachelor of Education"

Festakt für Absolventinnen und Absolventen an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg

Feldkirch (OTS/VLK) - 84 Absolventinnen und Absolventen der Lehramtsstudien für Volks- und Hauptschule an der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch erhielten am Samstag, 6. Juli 2013, ihre Abschlussdekrete. Schullandesrätin und Hochschulratsvorsitzende Bernadette Mennel gratulierte den neuen Lehrerinnen und Lehrern: "Ich freue mich über das große Interesse am Lehrerberuf und über jede Absolventin und jeden Absolventen, die bzw. der nun in den Schuldienst eintreten wird."

Das Bachelorstudium für das Lehramt an Volksschulen haben heuer 48 Studierende absolviert, das Studium für das Lehramt an Haupt- und Mittelschulen 36 Studierende. Die neuen Lehrpersonen erhalten in ihren ersten beiden Dienstjahren eine intensive Begleitung zur Stärkung ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenz und die Unterstützung durch erfahrene Mentorinnen und Mentoren.

Im Rahmen des Festakts überreichte Landesrätin Mennel auch erstmals Dekrete an Absolventinnen und Absolventen der Hochschullehrgänge "Freizeitpädagogik" und "Sprachheilpädagogik". Jeweils 17 junge Frauen und Männer haben diese Ausbildungen absolviert.

