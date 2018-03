ARBÖ: Rihanna sorgt am Dienstag für ausverkaufte Stadthalle

Staus und Verzögerungen bleiben in Rudolfsheim-Fünfhaus nicht aus

Wien (OTS) - Der kommende Dienstag, 09.07., wird für Musikfans zum Genuss für Augen und Ohren. Robyn Rihanna Fenty alias Rihanna gastiert in der Wiener Stadthalle. Das ausverkaufte Konzert der Popsängerin aus Barbados wird tausende Besucher anziehen. Staus und Verzögerungen werden daher in Rudolfsheim-Fünfhaus nicht ausbleiben, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten aus Erfahrung.

Ab 19:30 Uhr wird Rihanna ihre Fans mit Hits wie Bad Girl, Diamonds, Umbrella oder Don t Stop the Music begeistern. Laut Veranstalter ist die Halle D ausverkauft. Die Folge wird nach Erfahrungen des ARBÖ Staus rund um die Wiener Stadthalle sein. Besonders betroffen werden die Felberstraße, Hütteldorfer Straße und der Neubaugürtel sowie die Straßen im Nibelungenviertel sein. Wer ohne Staus anreisen will, dem rät der ARBÖ auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Die Linien 6, 9, 18, 49, U6 und der Bus 48A halten in unmittelbarer Nähe. Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte unbedingt auf die "Märzparkgarage" bzw. auf die "Stadthallen-Garage" ausweichen, da rund um die Stadthalle die generelle Kurzparkzone bis 22 Uhr (auch an den Wochenenden) Gültigkeit hat und die Parkdauer auf maximal 2 Stunden begrenzt.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ

Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 89 12 17

id @ arboe.at

www.arboe.at