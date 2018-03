"profil"-Umfrage: Nur ein Viertel der Österreicher findet Zustände in Gefängnissen inakzeptabel

59% gehen von akzeptablen Bedingungen aus

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, geht ein Viertel der Österreicher (24%) davon aus, dass die Situation in den heimischen Gefängnissen unzumutbar ist. Laut der im Auftrag von "profil" vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung durchgeführten Umfrage nehmen 59% der Befragten an, die Bedingungen in den Haftanstalten seien akzeptabel. 17% der Befragten äußerten dazu keine Meinung.

