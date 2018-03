Punktlandung auf dem Teller / Lufthansa lädt zum Überraschungs-Lunch

Hamburg (ots) - Die Lufthansa servierte am vergangenen Dienstag im Frankfurter Restaurant Medici ein besonderes Überraschungsmenü: Aus dem neuen Menü der Business Class hatte die Airline "Riesenbarsch mit feuriger Ti-Malice Sauce, Zuckerschoten und Kartoffel-Bananen Currypüree" auf die Karte setzen lassen. Die Gäste wussten zunächst nicht, dass die Tagesempfehlung sonst nur hoch über den Wolken serviert wird. Unter Anleitung eines Kochs der LSG Sky Chefs hatte Lufthansa das Gericht frisch in der Küche des Medicis nachkochen lassen.

Die Auflösung wurde den Gästen beim Essen serviert - Bissen für Bissen legten sie den Aufdruck auf dem Teller frei "Seien Sie unser Gast: Das war ein neues Gericht der Lufthansa Business Class." Die Rechnung ging natürlich auf die Fluggesellschaft.

Die Idee zur ungewöhnlichen Überraschung entwickelte die Lufthansa Lead-Agentur Kolle Rebbe, Hamburg.

Der Hintergrund der Aktion: Die Lufthansa überarbeitet seit November 2012 das Service-Bordkonzept der Business Class. Eine Qualitätsoffensive, die jetzt mit einem Upgrade der Bordgastronomie konsequent fortgeführt wird. Das Ziel ist, die Gäste immer wieder positiv zu überraschen und ihrem Wunsch nach mehr Frische und Vielfalt nachzugehen - bei Gerichten, Backwaren und Getränken. Ein besonderes Augenmerk legt Lufthansa dabei auf neue kulinarische Entwicklungen, die in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus der Gastronomie entstehen. Gemeinsam mit der Seacloud, einem der luxuriösesten Kreuzfahrtschiff-Unternehmen des Landes, entwickelten die LSG Sky Chefs zum Beispiel das Fischgericht der Überraschungsaktion, das ab Juli 2013 an Bord der Lufthansa Business Class angeboten wird. Darüber hinaus runden noch weitere Neuerungen das Bordkonzept ab: frischer Pfeffer aus der Mühle, mehr Sauce auf Wunsch, ein frischer Beilagensalat und ein liebevoll gedeckter Tisch sorgen unter anderem dafür, dass sich der Fluggast nicht wie in einem Flugzeug, sondern wie in einem Restaurant über den Wolken fühlt.

Mehr Informationen zum exlusiven Bordservice finden Sie unter www.lufthansa.com/inflight-service/de

Das Video zum "Überraschungs-Lunch" finden Sie hier:

http://ots.de/BgM7a

Footage- und Video-Material finden Sie unter:

http://ots.de/IJxCX

Rückfragen & Kontakt:

Kolle Rebbe GmbH

Sandra Vetter, Annette Krebs

Tel.: +49/40 325423-117

vetter @ kolle-rebbe.de