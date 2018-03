Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Michael Heltau zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Kammerschauspieler Michael Heltau zum 80. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen bedeutende künstlerische Tätigkeit würdigt. "Bei aller Spannweite Ihres eindrucksvollen Wirkens gilt meine Bewunderung vor allem Ihrer großen Kunst als Entertainer und Chanconnier. Ihre Solo-Programme im Wiener Burgtheater sind aus dem Kulturleben unseres Landes nicht mehr wegzudenken", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

