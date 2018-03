SP-Deutsch an FP-Gudenus: Entschuldigen Sie sich bei Frau Nurten Yilmaz!

Wien (OTS/SPW) - Weit über die Grenzen des guten Geschmacks und des Maßes an Erträglichkeit in der politischen Auseinandersetzung bezeichnete der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Freitag Ausfälligkeiten vom Wiener FPÖ-Klubobmann gegenüber der "gstandenen Ottakringerin" Nurten Yilmaz. Deutsch an Gudenus: "Wenn Sie auch nur ein Eitzerl Anstand besitzen, entschuldigen sie sich sofort bei Frau Nurten Yilmaz!" (Schluss) ah

