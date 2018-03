Nationalrat - Schieder zu Bankeninsolvenzgesetz: Steuerzahler darf in Zukunft nicht mehr zur Kasse gebeten werden

Bankeninterventions- und -Restrukturierungsgesetz schreibt Banken mehr Verantwortung zu

Wien (OTS/SK) - In seiner Rede zum Nationalrat heute, Freitag, zeigt sich Finanzstaatssekretär Andreas Schieder über das Bankeninterventions- und -Restrukturierungsgesetz erfreut: "Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, dieses wichtige Gesetz zu beschließen. Wir zeigen damit, dass wir Lehren aus der Krise gezogen haben. Wir schaffen neue Gesetze und verbessern vorhandene dort, wo wir Änderungen brauchen. Damit können wir in Zukunft rechtzeitig agieren und dafür sorgen, dass in Zukunft nicht mehr der Steuerzahler für die Rettung von Banken zur Kasse gebeten wird." ****

Im Bankeninterventions- und -Restrukturierungsgesetz (BIRG) werden für die Abwicklung von Banken geordnete Verfahren festgelegt, hierunter fallen Sanierungs- und Abwicklungspläne sowie Frühinterventionsmaßnahmen. "Ziel des Gesetzes ist es, in Krisenfällen vorzubeugen bzw. sie beherrschbar zu machen und keine öffentliche Mittel für Bankenrettungen mehr aufwenden zu müssen", bekräftigt der Finanzstaatssekretär.

Künftig gehe es darum, einen Schnitt zu machen, damit eine Schieflage bei einem Bankinstitut nicht automatisch dazu führt, dass der Staat keine Handlungsspielräume hat, so Schieder, der weiter erläutert:

"Wenn ein Institut in Schieflage gerät, gibt es Restrukturierungspläne. Banken müssen im Vorfeld festlegen, was in einzelnen und vorher definierten Fällen zu tun ist, damit die Aufsicht jenen ausgearbeiteten Plan auch heranziehen kann, um die nächsten Schritte vorzugeben." Ähnliche Bestimmungen gelten für Abwicklungspläne, mit denen dargestellt werden muss, wie die Bank aufgelöst oder restrukturiert werden soll: "Es ist in Zukunft eine Art Testament zu erstellen, wenn ein Bankinstitut Pleite geht. Auch hier muss festgelegt werden, was zu tun ist, sodass die Aufsicht, das Finanzministerium, die Öffentlichkeit und die Bank selbst wissen, welche Risiken sich auftun und wie garantiert werden kann, dass nicht die Gesellschaft die Folgen trägt, sondern die Bank selbst." Dieses "Testament", das die Bank selbst aufstellt, ist jährlich zu aktualisieren und von der Finanzmarktaufsicht zu genehmigen. Wenn der Plan Lücken aufweist, kann die Finanzmarktaufsicht jedes Jahr aufs Neue Verbesserungsaufträge geben, sodass ein vernünftiges System vorliegt. Zusätzlich sind Gruppenpläne zu erstellen, sodass kleine Bankinstitute, die Teil einer großen Gruppe sind, auch dort diese Lösungen erfahren. Auch hier soll laut Schieder verhindert werden, dass eine Pleite auf die SteuerzahlerInnen übergewälzt wird: "Es darf nicht immer der Steuer-Euro dafür gerade stehen, wenn etwas passiert."

Das Regulierungspaket, welches heute im Nationalrat beschlossen wird, sei, so der Finanzstaatssekretär weiter, "ein gewaltiges Paket zur Stabilisierung des Finanzsektors" und beinhalte folgender weiter Punkte: Regulierungen von Hedgefonds-Managern, mehr Eigenkapital für die österreichischen Banken sowie Corporate Governance-Regeln für Banken und Bankdirektoren.

Schieder hält fest, dass es noch ausstehende Projekte in diesem Bereich gebe, beispielsweise eine Bankenunion auf europäischer Ebene in der auch 'Bail in'-Instrumente definiert werden, um einen Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds europaweit zu speisen. Schieder bekräftigt abschließend dazu: "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, keinen österreichischen Alleingang zu machen, sondern auf eine europäische Einigung zu warten. Im ECOFIN letzte Woche wurden schon wichtige Beschlüsse gefasst. Es ist noch mit dem Europäischen Parlament eine Einigung zu suchen, und ich rechne damit, dass der Beschluss dieses Jahr stehen wird und wir somit europaweite marktkonforme Lösungen haben." (Schluss) kg/ah

