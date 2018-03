Team Stronach mit Volldampf voraus!

"Störversuche in Salzburg werden unseren Elan nicht bremsen!"

Wien (OTS) - "Wahrheit, Transparenz, Fairness sind Werte, die wir täglich zu leben versuchen in unserer Politik für Österreich und seine Bürgerinnen und Bürger", sagt heute Team Stronach-Sprecher Rouven Ertlschweiger. "Ja, wir sind ein junges Team - und erst seit Kurzem in der Politik, um Österreich zu verändern. Und nicht immer geht dabei alles glatt, wie man eben in Salzburg sieht. Aber wenn wir Probleme erkennen, dann handeln wir unverzüglich, verschleppen sie nicht und versuchen sie schnell zu lösen - auch wenn es sich um Dinge handelt, die gar nicht hausgemacht sind." Es werde offenbar immer wieder von außen versucht, Mitarbeiter zu instrumentalisieren und sie dazu zu bewegen, an die Medien zu gehen. "Darunter finden sich dann auch jede Menge an Unwahrheiten wie diesmal in Salzburg -, wo wir bekanntlich einen großartigen Wahlerfolg haben", so Ertlschweiger. Es werde aber niemandem gelingen, einen Spalt ins Team Stronach zu treiben und den prognostizierten Erfolg bei der Nationalratswahl zu verhindern! "Unser Erfolg wird sogar die Landeswahlergebnisse deutlich übertreffen", kommentiert Ertlschweiger entsprechende Medienberichte. "Unsere Werte sind Wahrheit, Transparenz und Fairness - Störversuche wie jene in Salzburg werden unseren Elan nicht bremsen. Niemand wird das Team Stronach daran hindern, Österreich zum Besseren zu verändern", erklärt Ertlschweiger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Österreich

Tel.: 01 919 5000

info @ teamstronach.at