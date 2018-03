Ferienbeginn für rund 54.000 Schülerinnen und Schüler

LR Mennel dankt allen Schulteams und wünscht viel Erholung

Bregenz (OTS/VLK) - Rund 54.000 Schülerinnen und Schüler in Vorarlberg erhielten am Freitag, 5. Juli 2013, ihr Zeugnis und dürfen sich nun auf die Sommerferien freuen. "Ein arbeitsreiches Schuljahr geht zu Ende. Ich bedanke mich insbesondere bei allen Schulteams für die engagierte Arbeit und wünsche nun allen eine erholsame Zeit", so Schullandesrätin Bernadette Mennel.

Auch jenen Schülerinnen und Schülern, denen im Herbst eine Wiederholungsprüfung bevorsteht, rät Mennel, sich erst einmal zu entspannen und neue Energie zu tanken: "Wer danach rechtzeitig und vor allem richtig zu lernen beginnt, braucht sich keine Sorgen zu machen." Und wer Hilfe beim Lernen braucht, kann sich Rat bei Fachleuten holen. Der Schulpsychologische Dienst bietet auch heuer in den Ferien Hilfe an:

Landesreferat für Schulpsychologie-Bildungsberatung

Landesschulrat für Vorarlberg

Bahnhofstraße 10/2, 6900 Bregenz

Telefon 05574/4960-210, E-Mail schulpsychologie @ lsr-vbg.gv.at

Landeshilfe bei Wiederholungsprüfungen

Vom Land gibt es wieder finanzielle Hilfe zur Vorbereitung auf Wiederholungsprüfungen. Die Unterstützung wird für bis zu 15 Nachhilfeeinheiten pro Fach gewährt und beträgt sozial gestaffelt bis zu 75 Prozent der Kosten, maximal 15 Euro pro Stunde. Die Antragsformulare sowie Adressen von Nachhilfeinstituten in Vorarlberg sind bei den aha-Stellen in Dornbirn, Bregenz und Bludenz (www.aha.or.at) erhältlich:

aha Dornbirn

Poststraße 1, 6850 Dornbirn

Telefon 05572/52212

Montag bis Freitag 10.00 - 15.00 Uhr

aha Bregenz

Belruptstraße 1, 6900 Bregenz

Telefon 05574/52212

Montag bis Freitag 10.00 - 15.00 Uhr

aha Bludenz

Wichnerstraße 2, 6700 Bludenz

Telefon 05552/33033

Montag, Mittwoch, Freitag 10.00 - 15.00 Uhr

Schulabteilung im Amt der Vorarlberger Landesregierung

Landhaus, 6901 Bregenz

Telefon 05574/511

Internet www.vorarlberg.at

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: 05574/511-20137, Fax: 05574/511-920196

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



Hotline: 0664/625 56 68, 625 56 67