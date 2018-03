Volker Perthes, Leiter der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, im Ö1-"Journal zu Gast" am 6.7.

Wien (OTS) - Volker Perthes, Leiter der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und einer der besten Kenner des Nahen Ostens, ist am Samstag, den 6. Juli bei Hartmut Fiedler "Im Journal zu Gast" im "Mittagsjournal" ab 12.00 Uhr in Österreich 1.

Militärputsch in Ägypten: Übernehmen die Generäle? Oder doch die, die selber und demokratisch über ihr Land bestimmen wollen? Wie verhalten sich die verdrängten Muslimbrüder? Droht eine Radikalisierung, Terror? Verträgt sich der Islam mit Demokratie? Über diese Fragen spricht Volker Perthes im Ö1-"Journal zu Gast".

