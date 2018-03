Unternehmen treiben mit Innovation soziale Erneuerung und Nachhaltigkeit voran

Führende CSR-Experten und Wirtschaftsethiker aus acht Nationen diskutierten die Chancen von "Social Innovation" - Neuestes Buch zum Thema "Social Innovation" präsentiert

Salzburg (OTS) - Welchen Beitrag kann die Wirtschaft zur Lösung der großen sozialen und ökologischen Probleme liefern? Ist "Social Innovation", das neueste Management-Paradigma, ein sinnvolles Instrument? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine zweitägige gemeinsame Konferenz des "Zentrums für humane Marktwirtschaft" der WKS und des High-Tech-Konzerns Intel Europe auf Schloss Urstein bei Salzburg. Das Zentrum für humane Marktwirtschaft ist eine Einrichtung der Akademie Schloss Urstein Privatstiftung der Wirtschaftskammer Salzburg.

50 Fachleute aus den Bereichen Management, Wirtschaftsethik, CSR, Innovation und Technologie klopften das neue Schlagwort "Social Innovation" auf seine Relevanz im Hinblick auf Unternehmensverantwortung ("Corporate Social Responsibility") und seine Brauchbarkeit in der Praxis ab. Das Ergebnis: "Social Innovation" ist eine enorme Chance der Unternehmen, durch neue Produkte, Prozesse und neue Formen der Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdern, gleichzeitig auch soziale Lösungen zu erzielen. Dabei gehen Unternehmensnutzen (Gewinne) und gesellschaftlicher Nutzen Hand in Hand.

"Unternehmen haben ein enormes Potenzial, einen Beitrag zur Lösung der globalen Probleme zu leisten", betonte Bradley Googins (Boston), einer der weltweit führenden CSR-Experten. Denn große Institutionen und auch Regierungen zeigten, dass sie alleine nicht mehr imstande seien, die wirklich großen Herausforderungen wie Klimaschutz oder Nachhaltigkeit zu lösen: "Soziale Innovation ist die neue und fortschrittlichste Ausprägung der Unternehmensverantwortung".

Dem Innovationsprozess eine zusätzliche Richtung geben

Thomas Osburg, Public-Affairs-Manager von Intel Europe und Social-Innovation-Experte, sieht einen wesentlichen Fortschritt, dass "soziale Innovationen" auf die "DNA von Unternehmen" aufsetzen können, den Innovationsprozess. Während CSR eher auf die Akzeptanz des Unternehmens in der Gesellschaft ziele, komme mit sozialer Innovation eine neue aktive Rolle der Unternehmen ins Spiel. Susan Müller (EBS Business School, Deutschland), Expertin für Social Entrepreneurship, zeigte einige Beispiele auf: Wenn etwa Versicherungen Aufklärung über gesunde Ernährung betreiben, fördert das die Gesundheit der Menschen und senkt die Kosten der Versicherung. Pharmafirmen entwickeln gemeinsam mit NGO's Programme gegen gefährliche Krankheiten, helfen damit dem Menschen und lernen neue Märkte kennen. Ähnliches gilt für High-Tech-Unternehmen wie etwa Intel, die in Regionen ohne Zugang zur Bildung Laptops und Lernprogramme zur Verfügung stellten. Susan Müller: "Social Innovation nützt der Gesellschaft und den Unternehmen."

Nicht zuletzt könne "Social Innovation" auch der Bekämpfung der Armut dienen, betonte mit Nachdruck Deepa Prahalad, Business Consultant und Autorin aus den USA. Mit "Social Innovation" könnten auch jene rund vier Milliarden Menschen erfasst werden, die nur wenige Dollar pro Tag verdienten ("Bottom of the Pyramid") und die jetzt noch für die meisten Unternehmen als Konsumenten unsichtbar seien. Es gehe darum, dieser großen Gruppe von Menschen durch Innovationen Fähigkeiten und unternehmerische Chancen zu vermitteln. Das Schlagwort "Social Innovation" sei daher weit mehr als das "nächste CSR", bekräftigte Dr. René Schmidpeter, wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für humane Marktwirtschaft: "Social Innvoation wird am Ende zum integrierten Lösungsmodell von Wirtschaft und Gesellschaft."

Standardwerk zu "Social Innovation"

In der Konferenz wurde schließlich das neueste Buch zu "Social Innovation" vorgestellt: "Social Innovation. Solutions for a Sustainable Future" wurde von Dr. René Schmidpeter und Dr. Thomas Osburg im Springer-Verlag (Heidelberg 2013) herausgebracht. Über 30 Experten aus zehn Ländern lieferten Beiträge zum Themenkomplex, der umfassend und aus verschiedensten Blickwinkeln (CSR, Design-Thinking, Innovations-Management, Social

Entrepreneurship, Technologie, Bildung, Ethik) beleuchtet wird. Ein Standardwerk, das den gegenwärtigen Stand des Wissens zum Thema "Social Innvoation" zusammenfasst.

