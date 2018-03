Präsentation des neuen Presidential-Multisport-Clubs "Astana" in Astana

Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Der Presidential Professional Sports Club "Astana" wurde offiziell am 4. Juli in Astana vorgestellt.

Der Presidential Club "Astana" organisierte sich Ende 2012 und vereint unter seiner Marke die besten Sportclubs von Kasachstan: das Profiradfahrerteam "Pro Team Astana", eines der weltbesten Teams, Basketball- und Fussballclubs, den Hockeysuperclub "Barys", das "Astana Dakar Team", Boxer von "Astana Arlans", die Wasser- und Pferdepolo-Teams sowie ein einzigartiges Projekt für die Entwicklung des nationalen Boxclubs "Kazakhstan Barys". Zu den Mitgliedern des "Astana" Professional Club gehören auch Ilya Ilyin, der zweifache Olympiasieger im Gewichtheben, und Denis Ten, Medaillengewinner der Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf.

"Astana" PPSC ist ein moderner Verein, der sich an den neuesten Standards im Sportmanagement orientiert. Er soll die Unterstützung der Öffentlichkeit für Sport und das positive Image von Kasachstan in der Welt verstärken. Es gibt genug Beispiele für erfolgreiche Multisport-Clubs in verschiedenen Ländern, beispielsweise solche Giganten wie Real Madrid, ZSKA Moskau und FC Barcelona, um nur einige zu nennen.

Deshalb nahmen der legendäre portugiesische Fussballer Luis Figo, 2001 von der FIFA zum weltbesten Fussballspieler erklärt, und Oliver Kahn, erfolgreicher Keeper im Tor des FC Bayern München, an diesem Event teil. Figo spielte für Clubs wie beispielsweise FC Barcelona und Real Madrid.

Luis Figo meinte, er sei sicher, dass der Club einen gewaltigen Anreiz für die Entwicklung des Sports in Kasachstan biete.

Oliver Kahn gratulierte den Mitgliedern des Presidential Club "Astana" und sagte: "Kämpft in jedem Spiel mit aller Kraft; so werden Pokale gewonnen. Denkt daran, dass dabei jeder gewinnt; die Fans freuen sich."

Nursultan Nasarbajew, der Präsident von Kasachstan, bemerkte: "Das Projekt wurde von den weltweit führenden Experten im Bereich des Sport-Consulting unterstützt und wird künftig zusammen mit ihnen weiterentwickelt."

Michael Payne, Geschäftsführer von Payne Sports Media Strategies SA und ehemaliger Marketingdirektor des Internationalen Olympischen Komitees, lobte diese Initiative übrigens sehr und sagte zu, die Möglichkeit einer Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Clubs für den internationalen Sportbetrieb in Erwägung zu ziehen.

Ausserdem gratulierte Alexander Ovechkin, Hockeylegende und Offensivspieler bei Washington Capitals NHL, den Sportlern des "Astana" Club. Er sagte: "Die Unterstützung der Regierung für die Entwicklung des Sports ist sehr wichtig. Finanzielle Stabilität stärkt den Club und macht ihn unabhängig. Dies ist ein wesentlicher Beitrag für den künftigen Erfolg des Presidential Club 'Astana'."

Während der Veranstaltung wurde Nursultan Nasarbajew, dem Präsidenten der Republik Kasachstan, als geistigem Vater des Clubs der Titel eines Ehrenpräsidenten des "Astana" Club verliehen.

An dieser Veranstaltung nahmen mehr als 30 Olympiasieger aus Kasachstan, Stars des internationalen Sports, Manager und Mäzene weltberühmter Sportclubs sowie nationale Führungspersönlichkeiten teil.

