200 Flugzeuge und ein Stratos-Springer: Airpower 2013 im ORF

Am 7. Juli um 16.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - 200 Luftfahrzeuge und 250 Piloten aus mehr als 20 Nationen, darunter auch das Kunstflugteam der Flying Bulls, lockten am vergangenen Wochenende an die 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins steirische Zeltweg zur Airpower 2013, der größten Flugshow Europas. ORF eins zeigt im Anschluss an den Großen Preis von Deutschland am Sonntag, dem 7. Juli 2013, um 16.00 Uhr eine von Gerald Saubach gestaltete, mehr als 90-minütige Zusammenfassung. Die Luftfahrtshow trumpfte unter dem diesjährigen Motto "Souveränität und Solidarität" mit Kunstflugstaffeln, modernen Kampfjets aus der militärischen und zivilen Luftfahrt und Oldtimern auf. Die Flying Bulls präsentierten den BO105, den einzigen voll kunstflugtauglichen Hubschrauber. Flugbegeisterte konnten Felix Baumgartner treffen und dessen Stratos-Raumanzug begutachten.

