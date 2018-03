Orvieto in Italien feiert als erste Stadt außerhalb der USA den 4. Juli

Orvieto, Italien (ots/PRNewswire) - Marco Bosco, der CEO von EMG Dream Loud, stellte gestern das innovativer Multimedia-Ereignis Orvieto 4Ever vor, das in Zusammenarbeit mit der Stadt Orvieto, Bürgermeister Antonio Concina, der Fondazione Cassa di Risparmio und Vetrya und mit Unterstützung des Commercianti del Centro Storico und des bekannten Weinguts Cardeto, von dem der weltberühmte Orvieto Classico stammt, veranstaltet wurde.

2013 ist das Jahr der italienischen Kultur in Amerika. Im Zuge dessen wurde O4E ins Leben gerufen, um des Einflusses, den Italien auf die USA ausgeübt hat, und seiner Unterstützung zu gedenken und diese Faktoren zu würdigen, angefangen von Phillip Mazzeis Betrag zur Unabhängigkeitserklärung, der künstlerischen Leistung von Constantino Brumidi beim Bau des US-Kapitolgebäudes und seiner berühmten Rotunde bis hin zu den Generationen von Italienern, die geholfen haben, die amerikanische Infrastruktur aufzubauen.

Bei der gestrigen Veranstaltung spielte das sechzigköpfige Orchestra Italiana del Cinema klassische italienische Filmmusik zu großformatigen Videoprojektionen auf den Duomo, die majestätische Kathedrale der Stadt, für die der erste Spatenstich bereits 1290 erfolgte. Gemeinsam mit dem Orchester trat Shawn Mims mit "Senseless", seiner Single mit Filmmusik auf.

Bosco sagte: "Dieses Erlebnis mit seinen einzigartigen Bildern stellt siebenhundert Jahre Fortschritt in Kunst und Kultur dar. Filme wie 'Schindlers Liste' und 'Das Leben ist schön' vor dem Hintergrund des Duomo schaffen eine Verbindung zwischen der neueren Geschichte und historischer Architektur. Diese Kathedrale wurde für die Ewigkeit gebaut, und genau so werden auch Kunst und Kultur für die Ewigkeit geschaffen. Dies war unsere Inspiration bei Orvieto 4Ever. "

Vizepräsident der neu gegründeten O4E-Organisation ist Cesare Bianchini, der CEO von Domenica Fiore, einem weltweit führenden Hersteller von erstklassigem Olivenöl, der 2013 als Sieger aus dem "International Olive Oil"-Wettbewerb in New York hervorging.

Über die Festungsstadt, die einst die Handelsroute zwischen Rom und Florenz kontrollierte, sagt Bianchini: "Der Anblick von Orvieto, wie es sich aus den umliegenden Hügeln erhebt, gehört zu den aufregendsten in ganz Europa. Also wollten wir ein ähnlich erhebendes Erlebnis schaffen, das den Ruf Orvietos als aufgeschlossene, globale Stadt festigt. Wir wollen mit dieser jährlichen Veranstaltung eine ähnliche Besucherattraktion schaffen wie das Sundance- oder das South by Southwest-Filmfestival."

Die Marke O4E gründete "For the Legacy of All" und wird ganzjährig in Zusammenarbeit mit italienischen und amerikanischen Markenpartnern Inhalte entwickeln. Vetrya, der Technologiepartner von O4E, bietet einen archivierten Feed zu dieser Veranstaltung über sämtliche mobilen Plattformen an. Zukünftige Ereignisse sollen sogar live und vollständig interaktiv sein.

Offizielle Website: www.Orvieto4Ever.com

