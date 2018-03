"Ich bin ein ängstlicher Mensch" - Carla Bruni im Nido-Interview

Hamburg (ots) - Die Sängerin Carla Bruni, 45, hält sich für einen ängstlichen Menschen. "Meine Angst ist jedoch unbestimmt. Ich glaube, man ist einfach ängstlich, so wie man blond oder brünett ist", erklärt sie im Interview mit dem Familienmagazin Nido (Ausgabe 7-8/2013, ab heute im Handel). Nur vor einer Sache habe sie heute weniger Angst: vor dem Älterwerden. "Ich habe ja auch keine Wahl mehr. Als ich noch als Model gearbeitet habe, hatte ich Angst davor, weil ich wusste, dass es das Ende meiner Arbeit bedeuten würde. Als Model musst du jung sein und vor allem unverbraucht. Aber das geht eben nicht auf Dauer."

Ihr neues Album "Little French Songs" hat Bruni ihrem zwölfjährigen Sohn Aurélien gewidmet, um ihn für ihre Musik zu begeistern. Denn rein musikalisch gesehen kommt die Sängerin bei ihren Kindern nicht so gut an. "Meine Kinder sind nicht so begeistert, wenn ich singe", erklärt Bruni. "Sie mögen es zwar schon, aber lieber ist es ihnen, wenn ich mich um sie kümmere." Von Schlafliedern hält sie hingegen nichts: "Meine Kinder wachen eher auf, wenn ich singe. Dabei singe ich nicht mal laut." Statt einem Lied gebe es ein paar Streicheleinheiten und Stille.

