"Integration von Anfang an" - Neuer Umsetzungsschritt mit VK Michael Spindelegger und StS Sebastian Kurz

Montag, 8. Juli 2013, 10:00 Uhr, Präsentation: neuer Prozess "Integration von Anfang an"

Wien (OTS) - Am Montag, den 8. Juli, um 10:00 Uhr präsentieren Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger, Staatssekretär Sebastian Kurz und der Österreichische Integrationsfonds einen weiteren Umsetzungsschritt: Den umfassenden Prozess "Integration von Anfang an", der den Bogen vom Erstkontakt an der österreichischen Botschaft im Ausland bis hin zur Erlangung der Staatsbürgerschaft in Österreich spannt.

Ort: Österreichischer Integrationsfonds, Integrationszentrum Wien, Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

