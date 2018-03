AVISO an die Redaktionen - Ab sofort Live-Übertragung der Sitzung des Nationalrats

Wien (OTS) - Am dritten Plenartag haben die Abgeordneten zunächst die Möglichkeit, an Finanzministerin Maria Fekter mündliche Fragen zu stellen. Sie wird dann auch die gesetzlichen Maßnahmen zur Bankensanierung und zur geregelten Bankenabwicklung mit den MandatarInnen diskutieren. Um Banken geht es auch bei Basel III, denn sie müssen demzufolge ihr Eigenkapital aufstocken. Weitere Neuerungen gelten unter anderem der attraktiveren Gestaltung der Zukunftsvorsorge und den Buchhaltern des Bundes, auch soll ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Singapur abgeschlossen werden.

