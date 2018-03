Infografik Adblock Plus

Köln (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Adblock Plus hat in Anbetracht der aktuellen Medienaufmerksamkeit Fakten und Zahlen zum gleichnamigen Add-on in einer anschaulichen Infografik zusammengetragen. Diese zeigt den Anteil der Adblock Plus User gemessen an der Gesamtzahl der Internetnutzer im jeweiligen Land, Download-Zahlen für Firefox seit dem Start im Jahr 2006 sowie das weltweite User-Wachstum in den letzten sechs Monaten. Aus den Zahlen geht hervor, dass Adblock Plus das beliebteste Add-on weltweit ist und 14 Prozent der deutschen Internetnutzer auf die Browser-Erweiterung vertrauen.

Über Adblock Plus:

Adblock Plus ist der einfache Werbeblocker für das Internet. Das Add-on lässt sich in Sekundenschnelle installieren und blockiert anschließend aufdringliche Werbung im Internet. Mit der Browser-Erweiterung wird das Surfen im Web wieder attraktiver, sicherer und schneller. Mehr als 60 Millionen Internetnutzer weltweit vertrauen täglich auf Adblock Plus. Es ist damit das beliebteste Add-on im Web. Adblock Plus ist derzeit für die Browser Firefox, Chrome und Opera verfügbar sowie als App für Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem erhältlich. Weitere Informationen unter:

www.adblockplus.org

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt

Till Faida

till @ adblockplus.org