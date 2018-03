Sima: Sommerkino am Augartenspitz setzt auf Bio aus der Region

Grünstern-Gartenküche bietet Köstlichkeiten aus Wien und dem Wiener Umland. Die Stadt Wien liefert die Bio-Erdäpfel.

Wien (OTS) - Nach dem großen Erfolg des Vorjahres startet die Grünstern-Gartenküche im Rahmen des Open-Air-Festivals "Kino wie noch nie" heuer in die zweite Saison. Im Naturgarten des Filmarchiv Austria im Augartenspitz werden ausschließlich biologische, saisonale und regionale Lebensmittel aus der Region Wien angeboten. Direkt aus den Auwald-Äckern des stadteigenen Bio-Zentrums Lobau bezieht Grünstern Bio-Erdäpfel höchster Qualität.

Grünstern-Gartenküche setzt auf Bio aus der Region Wien

"Saisonale Bio-Lebensmittel aus der Region schmecken einfach besser, ich freue mich, dass die Veranstalter des beliebten Sommerkinos am Augartenspitz auf diesen Trend setzen", so Umweltstadträtin Ulli Sima. Das kulinarische Angebot der Grünstern-Gartenküche wird ausschließlich mit Bio-Produkten aus Wien und dem Wiener Umland kreiert. Darüber hinaus werden die Waren mit eigenen Elektrofahrzeugen und Fahrrädern transportiert. "Bei Produkten aus der Region wissen die Konsumentinnen und Konsumenten immer, woher diese kommen. Besonders beim Gemüse gilt: Das Frischeste kommt ganz aus der Nähe. Und natürlich wirken sich kurze Transportwege positiv auf die CO2-Bilanz aus", so Umweltstadträtin Ulli Sima weiter.

Johann Reisinger, Mastermind der modernen Naturküche, zaubert köstliche einfache Speisen auf Basis von Produkten, die erntefrisch direkt aus eigenem Anbau und von den Feldern von Wiener KleinproduzentInnen stammen. Die Erdäpfel kommen vom Bio-Zentrum Lobau, das von der MA 49- Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien betrieben wird.

Stadt Wien betreibt Bio-Landwirtschaft

Die Stadt Wien betreibt selbst auf einem Großteil ihrer Flächen Biolandwirtschaft. Die MA 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet mit dem Bio-Zentrum Lobau rund 1.000 Hektar Biofläche. Damit ist die Stadt Wien eine der größten Biobäuerinnen Österreichs.

Grünstern-Gartenküche im Filmarchiv-Garten:

o Wann: 4. Juli bis 31. August 2013 am Augartenspitz, täglich 18 bis 24 Uhr

"Kino wie noch nie" - Sommerkino am Augartenspitz

o Wann: 4. Juli bis 18. August 2013

o Wo: Obere Augartenstraße 1 (U2 Taborstraße)

o www.kinowienochnie.at

