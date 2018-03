JAZZ FEST WIEN zu Gast beim Film Festival am Rathausplatz

Das sind die Highlights der kommenden Woche

Wien (OTS) - Drei frühabendliche Live-Auftritte von renommierten Jazz-KünstlerInnen, Joe Bonamassa mit seinem vielseitigen und unprätentiösen "Acoustic"-Auftritt im Rahmen vom Jazz Fest Wien 2012 sowie Opernhighlights wie Wagners Walküre, dirigiert von Daniel Barenboim, und Hubert von Goisern mit seinem fulminanten Auftritt in Spielberg am Höhepunkt seiner "Brenna Tuats"- Tour - in der kommenden Woche ist mit Sicherheit wieder für alle Gäste des Film Festivals das passende Programm dabei.

Jazz Fest Wien 2013 von Montag bis Mittwoch am Wiener Rathausplatz

Auch Jazzfans kommen von Montag, 8. Juli bis inklusive Mittwoch, 10. Juli beim Film Festival voll auf ihre Kosten, denn täglich ab 18:00 Uhr spielen die Größen des Jazz bei freiem Eintritt live am Rathausplatz auf.

Montag, 8. Juli um 18.00 Uhr - S.O.D.A.

S.O.D.A. ist Oliver Stegers erstes eigenes Bandprojekt. Das Debütalbum "Love Call" verwebt auf raffinierte Weise Fäden aus R&B, Soul und Jazz. S.O.D.A. philosophieren mit Leichtigkeit über schwierige Themen.

Dienstag, 9. Juli um 18.00 Uhr - Chris Dave and the Drumhedz

Chris Dave and the Drumhedz lieben es durch die Genres zu fräsen und Bekanntes lustvoll umzufrisieren. Leader Dave wird von Questlove als der gefährlichste lebende Drummer bezeichnet. Starke Ansage!

Mittwoch, 10. Juli um 18.00 Uhr - Harri Stojka Express

Harri Stojka, superber Gitarrist zwischen Rock, Jazz, Gypsy und Brasil, hat sich wieder ins Zentrum gespielt. Sein aktuelles Projekt "India Express" führte Stojka an die Schnittstelle von archaischem Mythos und modernem Groove.

Weitere Highlights der kommenden Woche

Wagners "Walküre" in zwei Teilen am Montag und Dienstag um 21:45 Uhr am Rathausplatz

Im Jahr 1988 kamen Dirigent Daniel Barenboim, Regisseur Harry Kupfer, Designer Hans Schavernoch und Kostümbildner Reinhard Heinrich in Bayreuth zusammen, um ihre Vision von Wagners "Ring" zu realisieren. Sie warfen in ihrer Inszenierung einen kritischen Blick auf die Geschichte der Menschheit als Evolution aber auch Zerstörung der Kultur. Die Walküre zeigt den "Ersten Tag".

Hubert von Goisern mit "Brenna Tuats" am 11. Juli um 21:45 Uhr

Hubert von Goisern ist zurück! Nach dem 2011er Sensationserfolg seines neuen Albums stand das Jahr 2012 ganz im Zeichen der "Brenna Tuats Tour" mit 101 Konzerten von Zürich über Graz bis nach Hamburg. "Hubert von Goisern in Spielberg" zeigt den fulminanten Auftritt am Höhepunkt der Tour an der Rennstrecke in Spielberg. Mit Hits des Albums "ENTWEDERundODER" und Klassikern der letzten 20 Jahre verwandelt der Goiserer den Red Bull Ring in eine Hochburg des Alpinrock. Eine Aufzeichnung vom 14. Juli 2012.

Film Festival am Wiener Rathausplatz

29. Juni bis 1. September 2013

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Kulinarik 11:00 bis 24:00 Uhr

Der Eintritt ist frei

