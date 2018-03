CSC - Weltkonzern im Herzen Wiens

Vizebürgermeisterin Renate Brauner besucht IT-Dienstleister von Weltformat mit Standort Wien

Wien (OTS) - Mit 5.700 Unternehmen und einem Umsatz von 17 Milliarden Euro zählt die IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie) zu den stärksten Wirtschaftsbranchen Wiens. Die Stadt ist damit auch die drittgrößte IKT-Metropole Europas und mit vielen Themen - von IT-Security bis Open Government Data - international sichtbar. Insgesamt zählt die IKT in Wien 55.000 Beschäftigte - jede und jeder zehnte Wiener Beschäftigte arbeitet in einem IKT-Unternehmen. Es sind dies hochwertige Arbeitsplätze, die ebenso hochqualifizierter Arbeitskräfte bedürfen. Genau diese Spezialistinnen und Spezialisten finden Unternehmen am Standort Wien vor. Neben dem erstklassigem Ausbildungssystem, sind es die gute Infrastruktur und die hohe Dichte an (außer)universitärer Forschung, die für Wien sprechen.

Um sich selbst ein Bild zu verschaffen, besuchte Vizebürgermeisterin Renate Brauner gemeinsam mit Bezirksvorsteher-Stellvertreter Herwig Pirker und dem Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien Gerhard Hirczi am Donnerstag, 4. Juli 2013, CSC Austria in Wien-Brigittenau, ein weltweit führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, dessen Wiener Niederlassung auch die Märkte in Osteuropa betreut. "Es macht mich stolz, dass CSC Austria als einer der Branchenführer im IKT-Bereich in Wien sein Headquarter für Osteuropa führt", so Renate Brauner. CSC wurde bereits zweimal -genau 2010, 2011 und 2012 - vom "Fortune Magazin" zu den "Worlds Most Admired Companies" zugeordnet und reiht sich damit ins Who is Who der renommierten Weltmarken. Am Standort Wien sind 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, gleichzeitig ist die Kundenbindung überdurchschnittlich hoch. Norbert Haslacher, General Manager CSC Austria & Eastern Europe: "Wir wollen am Wiener Standort unser Wachstum fortsetzen. Derzeit haben wir 20 Vakanzen und wollen in den Ausbau des Teams weiter investieren. Darüber hinaus werden wir im Bereich Consulting unsere Weiterbildungsprogramme fortführen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt aus- und weiterbilden, sodass unsere lokalen und internationalen Kunden auch weiterhin in gewohnt hoher Qualität beraten werden."

CSC ist eines der weltweit führenden IT-Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Falls Church, Virginia, hat rund 90.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete in den zwölf Monaten bis zum 29. März 2013 einen Umsatz von 15,0 Milliarden US-Dollar. CSC ist in Österreich mit Standorten in Graz, Klagenfurt, Linz und Wien vertreten. In Wien befindet sich auch die Osteuropazentrale von CSC. Weitere Informationen unter www.csc.com/at

