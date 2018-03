Tatjana Patitz, Mischa Barton und Alyson le Borges mit Marc Cain on Tour

Berlin (ots) - Internationales Staraufgebot auf der heutigen (04. Juli 2013) Marc Cain Frühjahr/Sommer 2014 Catwalk Show.

Tatjana Patitz, Mischa Barton und Alyson le Borges mit Marc Cain on Tour

Im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin nahm Marc Cain heute (04. Juli 2013) seine Gäste mit auf eine imaginäre Reise.

Schon die Einladungskarten, ein persönlicher Passport, sowie die Einlasskarten, ein personalisierter Boarding Pass, waren Indiz für das Thema: "From Paris to Tokyo." Die Show begann mit einem atmosphärischen Introfilm, der die Besucher in die Stimmungen der beiden Metropolen eintauchen ließ. Historie und Moderne wurden auf dem 4x6 Meter LED Screen vereint.

Das Fachpublikum, bestehend aus Modepresse, zahlreichen Einkäufern sowie internationalen und nationalen VIPs wie z.B. Topmodel Tatjana Patitz, Mischa Barton, die Enkelin von Alain Delon Alyson Le Borge, Autorin, Schauspielerin und Model Jessica Joffe, Natalia Wörner, Christine Neubauer, Natalia Avelon und Mariella Ahrens waren gleichermaßen von der Show und der Kollektion begeistert. 20 französische und asiatische Models verkörperten den typischen Look der beiden Fashion Metropolen und präsentierten die neuen Trends der Frühjahr/Sommer 2014 Kollektion.

"Nach erfolgreichen großen Shows in Peking und Moskau wurde es Zeit, eine international relevante Show in Berlin zu inszenieren. Nachdem wir bereits zwei Mal offsite in Berlin zeigten, haben wir uns in dieser Saison für das offizielle Mercedes Benz Fashion Week Zelt am Brandenburger Tor entschieden. Dies war die richtige Entscheidung. Die Resonanz unserer Einkäufer und der Presse war enorm. Wir sind sehr zufrieden und blicken weiterhin guter Dinge in die Zukunft", so Helmut Schlotterer, Gründer, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Sämtliches Bildmaterial zu der Show und den Catwalk Looks finden Sie unter

http://www.flickr.com/photos/schroederschoembs/sets/72157634338508402

/

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für weitere Informationen und bei Fragen zur Verfügung. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Rückfragen & Kontakt:

Marc Cain GmbH

pr @ marc-cain.de

Fon +49 7471 709 219

Fax +49 7471 709 5 219