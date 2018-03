Refugee Camp Vienna: Klosteraufenthalt verlängert, aus gutem Grund!

Servitenkloster als Bleibe verlängert - Refugees sehen ihre Anliegen bestätigt, der Protest wird fortgeführt!

Wien (OTS) - Heute wurde öffentlich bekannt, dass das Servitenkloster bis Ende Oktober als Grundversorgungsstätte verlängert wird. Die Refugees sehen darin eine Bekräftigung ihrer Forderung nach selbstorganisierter Unterkunft. " Es ist ein stärkendes Zeichen, dass der Aufenthalt für die Refugees im Servitenkloster verlängert wurde. Es ist klar ersichtlich: Wir sind nicht alleine und unser Protest ist in der Zivilgesellschaft und bei den politischen Verantwortlichen angekommen! Wir werden ihn fortführen!" so Mir Jahangir. Khan Adalat äußerte sich folgendermaßen: "Wir werden so lange kämpfen, bis wir einen legalen Status erhalten und wesentliche Verbesserungen im Asylsystem erreicht haben! Bis dahin lassen wir uns nicht trennen! Wir laden Alle ein, sich unserem Kampf für Menschenrechte anzuschließen." "Als nächsten Schritt werden wir Refugees in allen Lagern unterstützen, ihre Rechte einzufordern. We will rise together!", so Numan Muhammed.

"Dieses Kloster war nie ein typisches Lager, in dem Flüchtlinge keine andere Möglichkeit haben als nur zu schlafen und zu essen. Wir haben es zu einem Ort des lebendigen Protests und der Selbstorganisation gemacht!" schließt Mir Jahangir ab.

