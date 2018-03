Stronach/Markowitz: Ganztagsschule ist ein richtiger Schritt

Eltern und auch Schüler müssen entlastet werden

wien (OTS) - "Der verstärkte Ausbau der Ganztagsbetreuung an Österreichs Schulen ist ein richtiger Schritt zur Entlastung der Eltern und Schüler in unserem Land", begrüßt Team Stronach Bildungssprecher Stefan Markowitz im Nationalrat den diesbezüglichen Gesetzesbeschluss. Nun müsse, so Makowitz, auch dafür gesorgt werden, dass mehr Geld in die schulische Infrastruktur gesteckt wird aber auch die Lehrpläne dementsprechend angepasst werden. Markowitz: "Das hilft sowohl unseren Schülern als auch den Lehrer und Eltern."

