TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 5. Juli 2013 von Christian Jentsch "Eine Revolution muss nachsitzen"

Innsbruck (OTS) - Utl.: In Ägypten ist die Herrschaft von Präsident Mursi und seiner Muslimbrüder Geschichte. Das Projekt Demokratie ist vorerst gescheitert, nun soll die Revolution neue Wege einschlagen. Eine Zukunft mit vielen Fragezeichen.

Vom Präsidentensessel ins Gefängnis: Nach einem Jahr an der Macht wurde Ägyptens erster demokratisch gewählter Präsident Mohammed Mursi am Mittwoch vom Militär abgesetzt. Zuvor forderten Millionen Ägypter den Rücktritt des islamistischen Präsidenten. Doch nicht nur Mursi soll nach dem Willen der Generäle von der Bildfläche verschwinden. Es geht um weit mehr. Die neuen Machthaber haben die Jagd auf die Muslimbruderschaft - als die am besten organisierte politische Bewegung Ägyptens - eröffnet. Die Islamisten, welche die Früchte der Revolution von Anfang 2011 ernteten und nach dem Sturz von Langzeitpräsident Hosni Mubarak die politische Macht in der jungen Demokratie übernahmen, sind nicht nur den Generälen ein Dorn im Auge. Die Opposition beklagte den Verrat der Revolution. Einer Revolution, die eine verheißungsvolle Zukunft versprach. Einer Revolution, die den Schrei nach Freiheit in der gesamten arabischen Welt verkörpern sollte. Die Islamisten hätten die Ideale des Aufstandes und die beschworene Einheit der ägyptischen Gesellschaft zu Grabe getragen. Und ohne Kompromisse versucht, ihr Modell eines islamistischen Gottesstaates durchzusetzen.

Nun soll das Projekt Arabischer Frühling neu gestartet werden. Das erhoffen sich zumindest die nun wieder jubelnden Massen auf dem Tahrir-Platz in Kairo - dort, wo einst der Puls der Arabischen Revolution schlug. Doch wer die Herrschaft der Islamisten in Ägypten als lästigen Systemfehler herunterspielen will, könnte sich gewaltig verschätzen.

Nach dem Sturz Mubaraks konnten die Muslimbrüder mit einem Erdrutschsieg die Mehrheit im Parlament gewinnen. Und auch Mursis Sieg bei den Präsidentschaftswahlen ist demokratisch legitimiert. Auch wenn viele Revolutionäre damit keine Freude haben.

Eines scheint jedenfalls klar: Wer die Muslimbrüder von der politischen Zukunft Ägyptens ausschließen und sie zurück in den Untergrund drängen möchte, spielt mit dem Feuer. Und setzt die Zukunft des Landes aufs Spiel. Eine Zukunft, die ohnehin von gewaltigen Problemen überschattet wird. Ägypten ist so gut wie pleite, die Wirtschaft liegt am Boden und der Jugend fehlt meist jede Zukunftsperspektive. Und niemand wird Ägypten über Nacht heilen können. Nicht die Islamisten und nicht die einstigen Anführer der Revolution. Wohl nur zusammen kann das Projekt namens Morgen gelingen.

