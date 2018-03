Staatssekretär Ostermayer zu OECD- und EU-Bericht: Gutes Zeugnis für Österreich

Der Staatssekretär nahm im Parlament zum EU-Länderbericht über Österreich Stellung

Wien (OTS) - "Diese Woche haben wir gleich zwei Berichte über Österreich bekommen, den Bericht der EU und jenen der OECD. Und wir können daraus herauslesen, dass wir noch nicht alles erledigt haben und noch viel zu tun ist. Aber ich möchte doch daran erinnern, dass OECD-Generalsekretär Angel Gurria uns auch zur einer Gesellschaft, der es sehr gut geht, gratuliert hat", sagte Staatsekretär Josef Ostermayer in seiner Stellungnahme zu Bericht und Empfehlungen des Rates zu Österreichs Reform- und Stabilitätsprogramm 2012 - 2017 im Nationalrat.

"Die EU lobt, dass Österreich einen beachtlichen Konsolidierungskurs eingeschlagen hat und mit dem Mix aus Einsparungen, vermögensbezogenen Einnahmen plus Investitionen in die Zukunft auf dem richtigen Weg ist", so Ostermayer weiter. "Allerdings empfiehlt die EU auch, die tatsächliche Steuerbelastung dorthin zu verlagern, wo sie weniger Kaufkraft mindernd wirkt, etwa hin zu Immobiliensteuern. Das heißt, weniger die Arbeit und niedrige Einkommen zu besteuern und mehr in Richtung vermögensbezogener Steuern zu gehen."

Die EU wie auch die OECD hätten auch aufgezeigt, dass es noch Bedarf bei der Kinderbetreuung und bei der Pflege gebe. "Wir haben daher ein Konjunkturpaket beschlossen, das in den Jahren 2014 bis 2017 jährlich 100 Millionen Euro in den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen investiert. Wir haben Maßnahmen des Pflegefonds vorgezogen, die Pflegekarenz eingeführt und wir müssen auch noch die Langzeitpflege verbessern. Ebenso müssen wir uns bei der Bildung anstrengen. OECD wie EU haben unter anderem eine Abmilderung der Folgen der allzu frühen Leistungsdifferenzierung in den Schulen empfohlen, wir bauen daher die 'Neuen Mittelschule' weiter aus", sagte der Staatssekretär.

"Aber ich möchte doch noch auf die sehr erfreulichen Teile der Berichte zurückkommen. Wir werden für die niedrigste Arbeitslosenquote innerhalb der Europäischen Union gelobt, wir liegen beim Wohlstand ganz vorne, mit unserem BIP pro Kopf sind wir nur hinter Luxemburg auf dem zweiten Platz. Unser hohes Maß an Wohlstand wird auf unser breites Angebot an öffentlichen Dienstleistungen zurückgeführt und auf die gut funktionierende Sozialpartnerschaft. Hervorgehoben wird auch das hohe Maß an Zufriedenheit im Land und das Engagement der Bevölkerung. Wir sollten uns die Worte von Gurria zu Herzen nehmen: Ihr solltet alle sehr stolz sein auf Österreich, und wir können stolz sein", so Ostermayer abschließend.

