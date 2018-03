Nationalrat - Matznetter zu Hypo Alpe Adria: "Die Politik von Haider, Westenthaler und Co. hat das gesamte Land in Geiselhaft genommen!"

Notverstaatlichung notwendig, um Schaden zu minieren

Wien (OTS) - In seiner Wortmeldung zur Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria kritisiert SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter heute, Donnerstag, jene Abgeordneten, die für das Desaster verantwortlich sind, heftig und stellt klar: "Die Notverstaatlichung der Hypo musste erfolgen, andernfalls hätten wir die Refinanzierungskosten unserer Staatsschulden in einem Ausmaß in die Höhe getrieben, dass wir in eine ähnliche Situation wie beispielsweise Zypern gekommen wären. Dass es überhaupt zu einer solchen Misere kam, dafür trägt das BZÖ die Verantwortung!"

Die der Rede vorangegangenen Andeutungen von Gerald Grosz, man würde bei Kritik an der Kärntner Landespolitik unter Jörg Haider diesen posthum kriminalisieren, weist Christoph Matznetter als absurde Unterstellung zurück. Es sei, so Matznetter, ja wohl allgemein bekannt, dass das österreichische Strafrecht vorsieht, dass, wenn jemand verstorben ist, keine weiteren Ermittlungen gegen ihn eingeleitet oder geführt werden können.

Es sei, so Matznetter, "unfassbar, dass BZÖ-Abgeordnete nun versuchen, mit hochroten Köpfen und gestreckten Zeigefingern davon abzulenken, was eigentlich in Kärnten unter Haider geschehen ist." Erst gestern bestätigte der Oberste Gerichtshof, dass der ehemalige Hypo-Chef und "Haider-Bankier" Wolfgang Kulterer zu viereinhalb Jahren Gefängnis rechtskräftig verurteilt wurde.

Laut Matznetter ist es angesichts der Tatsache, dass niemand die Hypo in ihrem derzeitigen Zustand kaufen möchte, schwierig genug, die Aufarbeitung zu gestalten: "Daher ist es eine unappetitliche Vorgehensweise, sich metaphorisch plärrend auf die Straße zu stellen, während das Gebäude brennt und gegen jene zu schimpfen, die versuchen, das Feuer zu löschen!"

Abschließend fasst Matznetter die Folgen der Politik des BZÖ in Kärnten zusammen: "Die Politik von Haider, Westenthaler und Co. hat das gesamte Land in Geiselhaft genommen! Diese Geiselhaft zahlt der Steuerzahler, der hoffentlich mit der Fraktion abrechnet, sodass sie nach der nächsten Wahl nicht mehr da ist." (Schluss) kg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum