Stronach/Lugar: EU-Reformbericht zeigt Österreichs Problemzonen auf

Pensionsbereich, Gesundheitswesen und Bildung gehören neu gestaltet

wien (OTS) - "Die EU sagt einmal ausnahmsweise das Richtige. Nämlich, in welchen Bereichen wir in Zukunft dringenden Reformbedarf haben", bilanziert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar im Nationalrat die Ergebnisse des EU-Reformberichts von 2012. Lugar konkret: "Wir stehen im Pensionsbereich vor gewaltigen sozialen und finanziellen Risken, wenn wir die Beiträge nicht an die tatsächlichen Lebenserwartung angleichen, die ja Gott sei Dank immer höher wird. Auch sind Reformen im Pflegebereich gefordert, wo uns die EU vorrechnet, dass es in den nächsten zehn Jahren zu einer Verdoppelung der pflegebedürftigen Personen kommen wird." Außerdem sieht der Bericht, so Lugar weiter, dass die Kosten unserer Bildung gemessen an den Erfolgen viel zu hoch sind.

Und letztlich nennt Lugar die Kritik an der Spitalsstruktur im Land:

"Wir sind aufgefordert, in diesem Bereich die Kompetenzen zwischen Land und Bund neu zu ordnen." Hier gäbe es, so Lugar, viele Spitäler, die von den Ländern nur aufrecht erhalten würden, um eine "private Versorgungseinrichtung für das Ausgedinge ihrer Politikerkaste zu erhalten".

