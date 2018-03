Neues Volksblatt: "Katastrophen" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 5. Juli 2013

Linz (OTS) - Schwerpunktmäßig, so könnte man meinen, war die gestrige Sitzung des oö. Landtages eine "Katastrophensitzung". Zum einen wurde die Hochwasserkatastrophe von Anfang Juni thematisiert (siehe Seite 4), zum andern die Situation am Arbeitsmarkt. Wobei für Letzteren die Bezeichnung Katastrophe im nationalen und noch mehr im internationalen Vergleich eigentlich eine Beleidigung ist. Doch weder LH Josef Pühringer noch Wirtschaftslandesrat Michael Strugl verhehlten, dass man sich großen Herausforderungen gegenübersehe, die es zu meistern gelte, die aber auch zu meistern seien. Immerhin greifen die Instrumentarien der Arbeitsmarktpolitik, was letztendlich auch jenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Hoffnung geben kann, deren Arbeitgeber gerade in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Das Motto "Es wird niemand im Stich gelassen" gilt aber nicht nur für den Arbeitsmarkt, sondern auch für die Betroffenen der Jahrhundertflut. Materielles Leid zu lindern ist freilich nur das eine; ebenso wichtig ist die Aufklärung, ob in den Tagen der Krise die Einsatzabläufe optimal waren. Diversen Mutmaßungen und Unterstellungen wird mit der einzig richtigen Antwort begegnet:

Völlige Transparenz. "Wir haben nichts zu verbergen", das Motto laute "Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung", so LH Pühringer. Anders gesagt:

Es wird nach der Flut-Katastrophe keine "Vertuschungs-Katastrophe" geben.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at