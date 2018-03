WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Ein Lehrbeispiel für Quereinsteiger - von Thomas Pressberger

Haberleitners Schicksal wird hoffentlich vielen eine Warnung sein

Wien (OTS) - Knapp ein Jahr hat der Dayli-Eigentümer durchgehalten. Am 31. Juli 2012 gingen die ersten Meldungen über die Agenturen, dass Schlecker Österreich "überraschend an die österreichische Restrukturierungsgesellschaft TAP (Turnaround-Plattform) 09" rund um einen in der Branche weitgehend unbekannten Rudolf Haberleitner verkauft wurde. Gestern Vormittag, kurz bevor der Gläubigerschutzverband KSV1870 wie angekündigt einen Konkursantrag einbringen konnte, zog Haberleitner die Reißleine und meldete Insolvenz an bzw. stellte konkret einen "Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung". Damit war das Abenteuer vorerst vorbei.

Diese knapp zwölf Monate sind für potenzielle Quereinsteiger ein wertvolles Lehrbeispiel. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Fonds im Einzelhandel gescheitert ist. Nicht lange ist das Experiment des deutsch-luxemburgischen Finanzinvestors BluO her, der sich bei Zielpunkt einen Reibach erhoffte. Schon bald wurde die heiße Kartoffel abgestoßen - sie ist jetzt bei der Pfeiffer-Gruppe offensichtlich in besseren Händen.

Allein mit großen Ankündigungen, die offenbar neuen Schwung suggerieren und Investoren Gusto machen sollen, ist es nicht getan; ebenso wenig mit selbstbewusstem Auftreten, Beschuldigungen und Klagsdrohungen. Mit der Brechstange lässt sich im Einzelhandel nicht viel bewegen.

Nur wer das Geschäft wirklich von der Pike auf kennt - mit jungen Jahren in einem Unternehmen begonnen hat oder in einem elterlichen Handelsbetrieb aufgewachsen ist -, hat in dieser Branche eine Chance. Der Wettbewerb ist knallhart und die Margen sind niedrig. Wer in diesem seichten Wasser erfolgreich manövrieren will, muss genau wissen, was er tut, um nicht Schiffbruch zu erleiden. Wäre es so einfach, als Außenstehender ein Konzept zu erstellen und in dieses möglichst viel hineinzustopfen, was andere nicht anbieten, dann wären schon viele erfolgreich gewesen. Haberleitners Schicksal wird hoffentlich vielen eine Warnung sein.

