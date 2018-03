Diageo Reserve setzt mit dem Start des World Class Global Final 2013 weiterhin neue Zeichen für feinen Trinkgenuss

London (ots/PRNewswire) - Auszeichnung des jahresbesten Bartenders nach einer Woche intensiver

Herausforderungen und exklusiver Events zur Feier der Besten im Business

Heute versammeln sich 44 der weltbesten Bartenders - zusammen mit der Elite der Feingetränkeindustrie, internationalen Prominenten und globalen Geschmacksvorreitern - an Bord des Kreuzfahrtschiffes Azamara Journey, um an dem fünften jährlichen WORLD CLASS Global Final, dem grössten und anerkanntesten Getränkemixwettbewerb, teilzunehmen.

James Thompson, Managing Director von Diageo Reserve, sagte: "Wir sind begeistert, dass wir dieses Jahr eine Rekordzahl an Bartendern beim Global Final WORLD CLASS begrüssen dürfen. WORLD CLASS Bartender sind ein Synonym für Ausgefeiltheit, tadellosen Service und Grenzen sprengende zeitgenössische und experimentelle Cocktailkultur. Das Programm [WORLD CLASS] stellt die Bartender-Zunft zur Schau, entdeckt neues Talent und gibt Einblick in neueste Trends, die Konsumenten bald kosten können, wenn sie eine der WORLD CLASS-akkreditierten Bars überall auf der Welt besuchen."

Das Segel wird an der französischen Riviera in Nizza und Monte Carlo gesetzt, und es werden Zwischenstopps an einigen der ikonischsten und schicksten Ziele im Mittelmeerraum gemacht, wie zum Beispiel St. Tropez und Ibiza, bevor das Event in der katalanischen Hauptstadt Barcelona mit der Auszeichnung des WORLD CLASS Bartenders des Jahres 2013 seinen Höhepunkt findet. Dies ist das erste Mal, dass das WORLD CLASS Global Final auf einem Luxuskreuzfahrtschiff stattfindet, was wiederum das gemeinschaftliche Bemühen der Industrie unterstreicht, den kulinarischen Genuss auf Kreuzfahrten zu erhöhen.

Im Laufe des einjährigen WORLD CLASS-Programms muss sich jeder dieser weltbesten Bartender vor den anspruchsvollen nationalen Finales einem rigorosen Training unterziehen. Seit dem Start im Jahre 2009 haben mehr als 15.000 WORLD CLASS Barkeeper das Training absolviert, bei dem die preisgekrönten Spirituosen aus dem Diageo Reserve Portfolio verwendet werden - KETEL ONE(R) Wodka, CÎROC(R) Wodka, TANQUERAY(R) No.TEN(TM) Gin, DON JULIO(R) Tequila, ZACAPA(R) Rum, JOHNNIE WALKER(R) GOLD LABEL RESERVE(TM) Blended Scotch Whisky, JOHNNIE WALKER(R) PLATINUM LABEL(TM) Blended Scotch Whisky und JOHNNIE WALKER(R) BLUE LABEL(TM) Blended Scotch Whisky - um herausragende Rituale, perfekten Ausschank und Feingetränkegenusserlebnisse in den erlesensten Bars überall auf der Welt zu kreieren.

Das einwöchige WORLD CLASS-Event zeichnet seit 5 Jahren Bartender aus und ist zu einem Wahrzeichen der Getränkemixindustrie geworden. Was als Training Programm für Bartender begann, ist nun zu einem international anerkannten jährlichen Event herangewachsen, das neue Zeichen für Feingetränkegenuss und Cocktailkultur überall auf der Welt setzt. WORLD CLASS wurde 2009 als eine internationale Plattform für die Zurschaustellung der weltbesten Bartender-Talente gegründet und hat zudem einen Auslass geschaffen, über dem sich Luxusfeingenusserlebnisse entfalten können.

2012 startete die Fernsehserie WORLD CLASS, ein Fernsehspecial, das WORLD CLASS Bartender ins Rampenlicht stellt und einer neuen Generation von Getränkemixexperten Prominenstatus verleiht. Dieses Jahr wird die 4-teilige Serie von 20 der bedeutendsten TV-Netzwerken in mehr als 100 Ländern ausgestrahlt mit einer potentiellen Zuschauerzahl von 25 Millionen Konsumenten. Das WORLD CLASS Sozialforum auf Facebook ist eine hochengagierte Gemeinschaft von über 16.000 Elitebartendern, die sich Treffen, um Ideen auszutauschen und über die neuesten Trends in der Getränkemixindustrie zu diskutieren.

