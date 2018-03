Nationalrat - Cap: Verantwortung für Hypo-Debakel trägt ehemalige Kärntner Landesregierung unter Haider

Wien (OTS/SK) - Die Debatte rund um das Hypo-Debakel muss sich darum drehen, wie es dazu gekommen ist, wer die Verantwortung trägt und was man tun kann, damit sich ähnliches nicht wiederholt. Das betonte SPÖ-Klubobmann Josef Cap heute, Donnerstag, im Rahmen der Dringlichen Anfrage der Grünen an Finanzministerin Fekter. Cap erinnerte an die Verantwortung des ehemaligen Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider und dessen Gefolgsleuten, die nicht in durchsichtigen Ablenkungsstrategien verschleiert werden dürfe. ****

"Die Geschichte der Kärntner Hypo ist eine ganz einfache:

Landeshauptmann Haider und Landesrat Martinz haben genau gewusst, dass das Land Kärnten mit 20 Mrd. Euro als Ausfallshilfe für die Hypo haftet. Sie haben auch gewusst, dass wenn Kärnten das nicht mehr schafft, alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Österreich zahlen müssen", erinnerte Cap.

Die damalige Kärntner Landesregierung habe nicht nur verabsäumt, das Risiko des Schlagendwerdens zu reduzieren, sie hat auch verschuldet, dass die Haftungen beim Verkauf der Kärntner Hypo an die BayernLB beim Land geblieben sind, kritisierte Cap. "Die Verantwortung dafür, orte ich hier", betonte der SPÖ-Klubobmann daher in Richtung BZÖ und FPÖ.

Wichtig sei jetzt, die nötigen Schlussfolgerungen aus diesen Vorfällen zu ziehen. "Wie sich Banken refinanzieren, welche Handlungsspielräume sie haben, wie die Haftungsregelungen sind - das müssen wir uns anschauen", betonte Cap und verwies in diesem Zusammenhang auf die Bankenabgabe, die dafür sorgt, dass nicht nur die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Last tragen müssen. (Schluss) mis/ph

