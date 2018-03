Dringliche - Stronach/Lugar: Die Regierung will zudecken, die Opposition will aufdecken

Die Opposition will, was ihr zusteht: Die Ministerin muss auf Fragen antworten, die für uns interessant sind

Wien (OTS) - "Die Regierung will zudecken, die Opposition will aufdecken", erklärte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar in seinem Debattenbeitrag zur Dringlichen. Es gehe nicht darum, Finanzministerin Fekter die Schuld für die Probleme der Hypo zu geben, sondern herausfinden, wer tatsächlich Schuld hat. Die mangelnde Auskunftsbereitschaft Fekters kommentierte Lugar mit: "Wenn wir wissen wollen, mit welchen Belastungen die Steuerzahler nach der Wahl zu rechnen haben, dann haben Sie das gefälligst zu sagen!" Laut Lugar handle es sich um rund 9 Mrd. Euro, "das entspricht drei großen Steuererhöhungen".

Lugar erinnerte, dass laut Kaufvertrag die Bayern LB kein Rückgaberecht der Hypo hatte - trotz aller Probleme, die sichtbar waren. Innerhalb eines Jahres wurde die Bilanzsumme von 24 auf 41 Mrd. Euro hochgefahren, die Leasingfinanzierungen stiegen von 2,7 auf 8 Mrd. Euro. "Die Bayern haben die Bank gekauft, weil die Hypo windig geführt wurde - im Gegensatz zum eigenen Portfolio, das sehr konservativ ist. Die Bayern wollten auf Teufel komm raus Geschäfte machen - Expansion um jeden Preis", erklärte Lugar.

Als die Probleme bereits zu groß waren, kurz vor Notverstaatlichung, "hat die Bayern LB der Hypo 1,1 Mrd. entzogen. Weil das für einen Konkurs noch nicht gereicht hat, wurden noch einmal über 600 Mio. abgezogen", so Lugar. Pröll habe als Finanzminister gewusst, dass Bayern die Hypo in Schwierigkeiten bringt. Und Pröll habe die Bank notverstaatlicht, obwohl er wissen musste, dass Ausfallshaftungen nie zu hundert Prozent schlagend werden, so Lugar, der erinnerte, dass Wien rund16,6 Mrd. Euro an Ausfallshaftungen hat, Niederösterreich 6,8Mrd., Tirol etwa 6,9 Mrd., die Steiermark 4 Mrd. und Vorarlberg etwa 7 Mrd. an Haftungen hat.

Lugar mahnt Fekter: "Die Opposition will, was ihr zusteht: Die Ministerin muss auf Fragen antworten, die für uns interessant sind -dieses Recht haben die Abgeordneten!" Doch Fekter habe in ihrer Beantwortung der Dringlichen Anfrage die Abgeordneten diffamiert, als sei die Opposition auch für die Bankenschieflage verantwortlich.

Dabei ist laut Lugar die Hypo bei der Einlagensicherung derzeit die sicherste Bank Österreichs, "weil Eigentümer der Staat Österreich ist, der nicht pleitegehen kann." Dies - und die Kosten, die noch auf die Steuerzahler zukommen wolle Fekter ebenso verschleiern, wie zusätzliche 2 Mrd. Kosten, wenn nicht bald eine Bad Bank geschaffen wird - "nur weil Sie auf ein besseres Wahlergebnis hoffen", warf Lugar der Finanzministerin vor.

