LSV Wahlen: Schülerunions-Rückblick auf die LSV Wahlen 2013

149 von insgesamt 156 zu vergebenden Mandaten und 26 von 27 Landesschulsprechern aus der Schülerunion

Wien (OTS) - "Die Schülerunion ist heuer in allen Bundesländern und in allen drei Bereichen, AHS, BMHS und BS zur Wahl der Landesschülervertretung angetreten. Nach dem heutigen letzten Wahltag ist klar, dass die Schülerunion auch im nächsten Jahr die stärkste Kraft in der Österreichischen Schülervertretung sein wird. Abseits davon zeigt die Tatsache, dass sich so viele Schüler finden, die sich im Rahmen der Schülervertretung ehrenamtlich engagieren, dass viele Schüler ein ausgeprägtes Demokratie-Bewusstsein und Politik-Interesse besitzen. Jedes einzelne Mitglied der nächstjährigen Landesschülervertretungen leistet einen unersetzbaren Beitrag zu optimalen Vertretung jedes Schülers in ganz Österreich. Ich freue mich mit den gesamten Teams und wünsche ihnen viel Erfolg für ihre zukünftige Arbeit. Zudem kann ich garantieren, dass die Schülerunion auch im nächsten Jahr ein verlässlicher Partner für die Schülervertretung in Österreich sein wird", kommentiert Bundesobmann Daniel Perschy die Wahlergebnisse abschließend.****

Hier zusammengefasst die Ergebnisse, nach Bundesländern geordnet:

Burgenland AHS 4:0, BMHS 4:0, BS 4:0 (alle SU); Niederösterreich AHS 8:0, BMHS 8:0, BS 8:0 (alle SU); Wien AHS 8:0, BMHS 8:0, BS 8:0 (alle SU); Oberösterreich AHS 8:0, BMHS 8:0, BS 8:0 (alle SU); Steiermark AHS 5:0, BMHS 5:0, BS 5:0; Vorarlberg AHS 1:3 (SU:AKS), BMHS 4:0 (SU:AKS), BS 4:0 (SU:AKS); Kärnten AHS 5:0, BMHS 5:0, BS 5:0 (alle SU); Salzburg AHS 4:0 (SU:AKS), BMHS 4:0 (SU:AKS), BS 2:2 (SU:AKS); Tirol AHS 4:2 (SU:AKS), BMHS 6:0 (SU:AKS), BS 6:0 (SU:AKS); Von den 27 Landesschulsprechern für das Schuljahr 2013/14 stellt die Schülerunion 26.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30.000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

