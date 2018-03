LSV-Wahlen: Schülerunion beschließt LSV-Wahlen 2013 mit erfolgreichem letzten Wahltag

Schülerunion hält in Tirol und Salzburg alle drei Landesschulsprecher und legt an Mandatsstärke zu

Wien (OTS) - Heute fanden in Salzburg und in Tirol die Wahlen für die Landesschülervertretung für das Schuljahr 2013/14 statt. Die Schülerunion kandidierte in beiden Bundesländern in allen drei Bereichen - AHS, BMHS und BS.

Ergebnis aus Salzburg

Die Schülerunion Salzburg hält alle drei Landesschulsprecher und gewinnt zwei Mandate im AHS-Bereich dazu. Somit stellt die Schülerunion im nächsten Jahr in Salzburg weiterhin zehn von zwölf Mandaten in der Landesschülervertretung.

Zur Landesschulsprecherin im AHS-Bereich wurde Margarete "Maggie" Heller gewählt. Heller ist 17 Jahre alt und besucht das PG St.Ursula. Heller wird sich im nächsten Jahr um eine Umgestaltung des Lebensraum Schule bemühen: "Die Schule ist nicht nur ein Ort an dem Schüler etwas lernen können, sondern schlussendlich auch der Ort wo sie den Großteil ihrer Zeit verbringen. Dementsprechend muss die Schule neben einem 'Lernraum' auch ein 'Lebensraum' sein. Daher werde ich mich mit meinem Team im nächsten Jahr dafür einsetzen, dass die Infrastruktur der Schulgebäude um Erholungsorte, aber auch abgetrennte Lernräume erweitert wird."

Im BMHS-Bereich wurde Fiona Sophie Knäussel zur Landesschulsprecherin gewählt. Knäussel ist 18 Jahre alt und besucht derzeit die BHAK/BHAS Neumarkt. Knäussel legt ihren Fokus im nächsten Jahr auf Lehrplan und Lehrerfortbildung: "Die Lehrpläne sind in vielen Bereichen nicht mehr zeitgemäß und benötigen dringend ein Up-Date. Dieses Lehrplan-Up-Date soll mit verpflichtenden Lehrerfortbildungen für jeden Lehrer kombiniert werden und so einen besseren Unterricht für alle Schüler Salzburgs garantieren."

Im Berufsschulbereich wird im nächsten Jahr Sabrina Wähner die Berufsschüler Salzburgs vertreten. Wähner ist 17 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Schneiderin. Sie besucht derzeit die LBS Kuchl. Wähner wird sich im nächsten Jahr in zwei Bereichen besonders einsetzen: "Zum Einen will ich gemeinsam mit meinem Team eine höhere Lehrlingsentschädigung ab dem ersten Lehrjahr durchsetzen. Diese Lehrlingsentschädigung soll 500 Euro betragen. Weiters liegt mir ein Projekt sehr am Herzen: die Tage der Lehrlingsrechte. Im Rahmen dieser Info-Tage, die an jeder Berufsschule Salzburgs durchgeführt werden sollen, möchte ich Berufsschüler gemeinsam mit Experten über ihre Rechte und Pflichten informieren."

Ergebnis aus Tirol

Die Schülerunion Tirol stellt weiterhin alle drei Landesschulsprecher und gewinnt ein Mandat dazu. Somit stellt die Schülerunion im nächsten Jahr 16 von 18 Mandaten in der Tiroler Landesschülervertretung.

In Tirol wurde Dominik Berger zum Landesschulsprecher im AHS-Bereich gewählt. Berger ist 17 Jahre alt und Schüler des BG/BRG Kufstein. Berger will sich im nächsten Jahr besonders für eine Kompetenzerweiterung für den Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) einsetzen: "Der SGA vereint die wichtigsten Beteiligten des Schulalltags in einem Gremium. Dieses Gremium wird jedoch viel zu wenig wert geschätzt. Daher werde ich mich im nächsten Jahr besonders für eine Erweiterung der Kompetenzen des SGA im Bereich Finanzen und Personalfragen einsetzen."

Im BMHS-Bereich wird im nächsten Jahr Marco Troppmair die Schüler Tirols vertreten. Troppmair ist 17 Jahre alt und Schüler der Ferrarischule Innsbruck. Troppmair liegt besonders soziales Lernen am Herzen: "Ich werde mich im nächsten Jahr mit meinem Team dafür einsetzen, dass präventiv Projekte zu gewaltfreier Kommunikation und sozialem Lernen an den Schulen Tirols umgesetzt werden. Begleitet werden sollen diese Projekte durch Supervision von eigens dafür ausgebildeten Lehrern."

Die Berufsschüler werden im nächsten Jahr durch Stefan Baumgartner vertreten. Baumgartner ist 19 Jahre alt und besucht derzeit die TFBS Lohbachufer für Elektrotechnik. Baumgartner wird sich im nächsten Jahr unter anderem für ausgebaute finanzielle Unterstützung von Berufsschülern einsetzen: "Viele Berufsschüler müssen sich bereits selbstständig erhalten und finanzieren, wofür das knappe Lehrlingsgehalt oftmals nicht ausreicht. Daher fordern mein Team und ich eine höhere Einstiegs-Lehrlingsentschädigung ab dem ersten Lehrjahr."

"Mit Tirol und Salzburg haben heute die letzten Wahlen für die Landesschülervertretung für das Schuljahr 2013/14 stattgefunden. Für die Schülerunion waren die diesjährigen LSV-Wahlen zweifelsohne eine großartige Bestätigung für die Arbeit eines gesamten Jahres. Ich möchte hiermit dem Salzburger, dem Tiroler und allen anderen Teams der Schülerunion zu ihrer Leistung gratulieren und wünsche ihnen viel Erfolg für das Schülervertretungs-Jahr 2013/14", so Daniel Perschy, Bundesobmann der Schülerunion.

Christoph Bayrhammer, Landesobmann der Schülerunion Salzburg, zeigt sich vom Ergebnis überwältigt: "Die Schülerunion Salzburg hat heute abermals gezeigt, dass sich ehrliche und konsequente Arbeit auszahlt. Ich freue mich mit dem gesamten Team über das Ergebnis und garantiere, dass die Schülerunion auch im nächsten Jahr ein starker Partner für Salzburgs Schülervertreter sein wird."

"Ich freue mich im Namen der gesamten Schülerunion Tirol über dieses Wahlergebnis. Es liegt ein aufregendes Jahr hinter uns, im Rahmen dessen wir gemeinsam mit den Schülervertretern und Schülern Tirols ein paar Schritte hin zu einem besseren Bildungssystem gemacht haben. Ich freue mich, dass diese intensive Arbeit sich auch in den Ergebnissen der Landesschülervertretungswahlen niederschlägt", kommentiert Florian Lang, Landesobmann der Schülerunion Tirol das Wahlergebnis.

"Ich freue mich Margarete Heller, Fiona Knäussel, Sabrina Wähner, Dominik Berger, Marco Troppmair und Stefan Baumgartner der nächstjährigen Bundesschülervertretung begrüßen zu dürfen und wünsche ihnen viel Erfolg bei ihrer Arbeit im kommenden Jahr", so Felix Wagner, Bundesschulsprecher, abschließend.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

