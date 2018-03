Fekter: Opposition schädigt aus wahlkampftaktischem Kalkül die Hypo Alpe-Adria-Bank und somit den Steuerzahler

Dringliche der Grünen ist durchsichtiges Vorwahlkampfmanöver

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die gesetzliche Grundlage für Stützungsmaßnahmen der heimischen Banken - das Finanzmarktstabilitätsgesetz - wurde mit den Stimmen aller Parteien beschlossen. Damals waren sich alle einig, diese Verantwortung für das Bankenpaket wahrzunehmen. Bedauerlicherweise sieht das die Opposition heute offenbar anders und will nichts mehr davon wissen, ortete heute, Donnerstag, Finanzministerin Dr. Maria Fekter die Dringliche Anfrage der Grünen zur Hypo Alpe-Adria als "durchsichtiges Vorwahlkampfmanöver". Die Opposition schädige aus wahlkampftaktischem Kalkül die Bank und somit den Steuerzahler. "Jede verbreitete Horrorzahl geht zulasten der Bank und erhöht die Kosten für die Republik." Das sei in dieser schwierigen Situation, wo ein nationaler Schulterschluss dringend geboten wäre, besonders verantwortungslos, mahnte die Ministerin staatspolitische Verantwortung ein und appellierte an die Grünen, die Wahlkampfrhetorik aus Verpflichtung gegenüber dem Steuerzahler und der Republik einzustellen.

"Wir bemühen uns, umsichtig und mit großer Sorgfalt die Bank in ruhigere Gewässer zu bringen. Oberste Maxime ist das Wohl der Bank und die schonendste Lösung für die Steuerzahler, für das Budget und für das Defizit zu finden." Alle Maßnahmen würden mit dem Bundeskanzleramt und der Bank gemeinsam abgestimmt, und die von ihr eingesetzte Task Force berate hervorragend, sagte Fekter. Die Richtigkeit dieser Vorgangsweise werde durch die jüngsten positiven Signale von Kommissar Almunia in Bezug auf das Beihilfeverfahren bestätigt.

Die Verstaatlichung im Dezember 2009 sei zum Schutz der österreichischen Volkswirtschaft gewesen, nicht zuletzt, weil das Land Kärnten 20 Milliarden Haftungen für die Hypo übernommen hatte. "Die damalige Situation war eine andere als heute: Die Hypo war damals systemrelevant für Österreich und den Balkan und eine Pleite hätte einen Dominoeffekt ausgelöst und womöglich ein Lehman II in Europa provoziert. Daher war für die europäische Gemeinschaft ein Auffangen der Hypo Alpe-Adria von entscheidender Bedeutung. So haben sich auch damals EZB-Präsident Trichet sowie der damalige Währungskommissar Almunia persönlich für die Rettung der Bank eingesetzt und Österreich um die Notverstaatlichung gebeten."

"Wir haben inzwischen seriös gearbeitet und den Schaden um ein Drittel verkleinern können. Es war gerechtfertigt, die Bank umzustrukturieren und nicht das zu tun, wovon manche meinen, wir hätten es schon vor zwei Jahren tun sollen - denn das hätte die Steuerzahler Milliarden mehr gekostet. Hätten wir damals eine - wie von den Grünen gefordert - Bad Bank gegründet, hätte dies zu einem unvergleichlich größeren Konsolidierungsbedarf geführt, und wir hätten der Bevölkerung ein Sparpaket abringen müssen. Das wäre ein Verlustrucksack für den Steuerzahler gewesen", erklärte die Ministerin.

Sie stehe hingegen für eine kluge Lösung hinsichtlich einer Verwertungsgesellschaft oder anderer kreativer Instrumente, verwies Fekter auf Immobilien oder Leasinggeschäfte. Daher arbeite man an einer strukturellen Ergänzung im Hinblick auf eine möglichst geringe Belastung für das Budget und für den Steuerzahler.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at