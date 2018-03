NEOS will Österreich "enkelfit" machen

Strolz: "Können Schulden- und Pensionskarren schon heute kaum ziehen"

Wien (OTS) - Unser Pensionssystem ist nicht "enkelfit", der Schuldenrucksack wird immer schwerer. "Die Jungen werden diesen Karren nicht ziehen können," so die NEOS Spitzenkandidaten Matthias Strolz und Angelika Mlinar (Bild).

Uns geht es um die nächste Generation. "NEOS steigt für die Jungen in den Ring, um faire Chancen für unsere Kinder zu schaffen", so Strolz. "Wir fordern Transparenz, mehr Eigenverantwortung und die Abschaffung von Privilegien. Wenn die rot-schwarze Koalition behauptet, die Pensionen seien sicher, dann lügen sie allen Bürgern unter 50 ins Gesicht. Junge zahlen mehr ein und werden zwischen 30 und 50 Prozent weniger herausbekommen", so Strolz.

Flexi-Pensions-Modelle werden nicht einmal angedacht, obwohl viele europäische Länder gute Erfahrungen damit machen. Private Zusatzvorsorge gilt als verpönt. Diese Ignoranz geht auf Kosten der Jungen. "Der Anteil, den der Staat ins Pensionssystem zuschießt, steigt bis 2014 auf knapp 16 Mrd. Euro. Für Universitäten und FHs geben wir im Jahr nur 3,6 Mrd. Euro aus. Das nimmt uns jegliche Freiräume und bedroht Österreichs Wettbewerbsfähigkeit", ergänzt Mlinar.

NEOS wird sich im Parlament massiv dafür einsetzen, den Haushalt "enkelfit" zu machen und Generationengerechtigkeit herzustellen.

