GÖD-BMHS - Gewerkschaft vorsichtig optimistisch

Jetzt gehen nur mehr 4.000 Arbeitsplätze verloren

Wien (OTS) - Als vorsichtig positiv bewertet Jürgen Rainer, Vorsitzender der BMHS-Gewerkschaft in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), den Vorschlag von BM Heinisch-Hosek, Schüler- und Elternkontakte (Klassenvorstand, Mentoring, etc.) zu pädagogischen Kernaufgaben zu erklären und in die Unterrichtsverpflichtung einzurechnen. Dadurch gelingt es, den zu erwartenden Stellenabbau im BMH-Schulwesen von ca. 6.000 Lehrerarbeitsplätzen auf etwa 4.000 Lehrerarbeitsplätze zu verringern.

Betroffen sind großteils Frauen

Zusätzlich werden sich neu eintretende Kolleginnen - nach Pensionierung einer Fachkollegin - solange mit einer Teilbeschäftigung abfinden müssen, bis durch eine weitere Pensionierung die für eine Vollbeschäftigung notwendigen Stunden frei werden.

Das gestern mündlich angekündigte ministerielle Angebot führt im Gegensatz zum vorliegenden schriftlichen Gesetzesentwurf auch zu einer Reduktion des Einkommensverlustes. Für eine aus der Privatwirtschaft abgeworbene Fachkraft (Dipl. Ing., WIPÄD, etc.) beträgt dieser nach 30 Jahren Unterrichtserteilung jedoch noch immer 205.000 Euro.* (Bei Übertritt aus Unternehmen mit 35, Pensionierung mit 65; verglichen werden die wöchentliche Unterrichtserteilung im Ausmaß von 20 Werteinheiten mit künftig 22 zu unterrichtenden Stunden)

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Rainer

Tel.: 0664-4981430