Rauch: SPÖ will sich am hart erarbeiteten Geld und Eigentum der Österreicher bedienen

SPÖ-Granden bestätigen: Faymann-Steuern sind Angriff auf den Mittelstand und alle, die sich etwas erarbeiten

Wien, 04. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ bestätigt selbst, dass sie alte Rezepte widerkäut und seit Jahr und Tag das gleiche fordert: Sie will sich am hart erarbeiteten Geld und Eigentum der Österreicherinnen und Österreicher bedienen", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Denn jedes Mal, wenn die SPÖ den Mund aufmacht, zahlt am Ende der Mittelstand drauf", so Rauch weiter. Die Millionärssteuern sind der beste Beleg dafür: Zuerst war von einer Million Euro Freibetrag die Rede, dann von 500.000 Euro, inzwischen reden wir von 150.000 Euro – "und da sind wir bereits mittendrin im Mittelstand", so der ÖVP-Generalsekretär. "Dafür, dass die SPÖ seit Jahr und Tag das gleiche predigt, ist allein die SPÖ verantwortlich. Wir werden jedenfalls nicht müde, zu entlarven, was die Faymann-Steuern für den einzelnen bedeuten, der sich etwas erarbeitet: Die pure Enteignung. Denn während die Sozialisten von den Reichen reden, meinen sie den Mittelstand", so Rauch, der als beste Bestätigung die Aussagen des ehemaligen Finanzministers und SPÖ-Beraters Hannes Androsch sieht, der sagte:

"Sie müssen immer die kleinen Leute treffen, weil sonst kein Ertrag für den Staat herausschaut." Und SPÖ-Grande Franz Vranitzky: "Wenn ich höre, dass der Häuslbauer nicht besteuert werden soll, was bleibt dann noch?" Rauch abschließend: "Ist eine Steuer erstmal eingeführt, wird sie nicht mehr abgeschafft, sondern nur weiter erhöht. Die ÖVP stellt sich daher strikt gegen die Steuer-Pläne der Sozialisten."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch