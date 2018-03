Nationalrat - Hundstorfer: Neues Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz bringt beiden Seiten Vorteile

Arbeitgeber und Arbeitnehmer profitieren von Novelle

Wien (OTS/SK) - Die Neugestaltung des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAK) ist laut Sozialminister Rudolf Hundstorfer ein "gelungenes Projekt, da sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer profitieren". Es gebe dabei weder Bevorzugte noch Benachteiligte, dafür aber "enorme Zufriedenheit auf beiden Seiten", wie Hundstorfer feststellte. ****

Insgesamt sei mit dem BUAK eine "Vision mit einer anerkannten Logik" geschaffen worden, so Hundstorfer, womit neben Abfertigungsansprüchen auch etwa Urlaubsansprüche "ganz elegant abgesichert" würden.

Hundstorfer nannte zudem die Tourismus-Branche als eine weitere, für die dieses Modell aufgrund der "hohen Fluktuation in der Branche besonders brauchbar" wäre. Der Sozialminister regte daher an, auch in der Tourismus-Branche "abseits von Emotionen und Parteipolitik" im Rahmen der Sozialpartnerschaft über ein entsprechendes Modell zu diskutieren. (Schluss) gbb/up

